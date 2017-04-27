Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tbk Gaziler Derneği Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 27 Nisan 17 : Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği yetkililerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Adil Çümen, Kıbrıs konusunun gündemde olduğu bu günlerde hükümete güven ve desteklerinin tam olduğunu belirterek, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nda adaya gelirken, burasını “vatan toprağı” gibi düşündüklerini anlatan Çümen, Kıbrıs Türk halkının ne istediğini iyi bilen, demokrat bir hükümetin görevde olduğunu ve bu bağlamda yöneticilere inançlarının tam olduğunu belirtti.

Bakan Ataoğlu ise, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği üyeleri ile bir araya gelmekten mutluk duyduğunu ifade etti.

Ataoğlu, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği yönetimine başarı dileyerek, dernekle güzel diyalog içinde olduklarına işaret etti.

İnsanların derneklerde örgütlenerek mücadele etmesinin güzel olduğunu anlatan Ataoğlu, "Sizler bu işi güzel yapıyorsunuz. Hem sesinizi duyuruyorsunuz, hem de ulusal davaya destek veriyorsunuz" dedi.

Ataoğlu, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği ile birlikte yürüdüklerini anlatarak, kapısının her zaman olduğu gibi kendilerine açık olduğunu kaydetti.

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