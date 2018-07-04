Turizm Ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Türk Dünyası Eğitimde Liderler Forumu Gala Yemeğine Katıldı





Lefkoşa, 4 Temmuz : Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türk Birliği Dayanışma Derneği’nin ve Kıbrıs Azerbaycan Dostluk Cemiyeti’nin ortaklaşa düzenlediği Türk Dünyası Eğitimde Liderler Forumu Gala yemeğine katıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 ülkeden 100 eğitimcinin yer aldığı Forum katılımcıları ile bir araya gelen Bakan Ataoğlu ile konuklar gecede karşılıklı hediyeler takdim etti.Gecede konuşma yapan Bakan Ataoğlu, KKTC’ye gelenlerin birer misafir değil, ev sahibi olduklarını bilmeleri gerektiğine vurgu yaparak, “Kendi evinize hoş geldiniz. Bizim ayrımız olamaz. Hepimizi aynı soydan gelmiş değişik coğrafyada yaşayan kardeşleriz. Ne mutlu ki bize Türk Birliği Dayanışma Derneği bir araya getirdi. Sizlerin bize, bizlerin de sizlere ihtiyacı vardır. Dünya da güç dengeleri değişmektedir. Bizler bir olduğumuzda bizleri kimse yıkmaz” dedi.(AK/HÖ)FOTOĞRAFLI