Turizm Bakanlığı İle Gazimağusa Belediyesi İşbirliğinde Turizm Etkinliği Düzenlendi

Lefkoşa, 25 Ekim 18 (.): Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde turistlere kültürü tanıtmak ve turizmin canlanmasına katkı sağlamak amacıyla bugün Akkule Turist Enformasyon Ofisi önünde turistleri karşılama etkinliği düzenlendi.



Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte Suriçi’ne gelen turist kafilelerine yönelik ülke kültürünü yansıtan yiyecek, içecek stantları kurularak ikramlar yapıldı, Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD) halk dansları gösterisi yaptı.



Ayrıca Gazimağusa’nın tarihi yerleri ile ilgili sorulan soruyu doğru cevaplayan bir Alman çifte ödül olarak öğle yemeği ikram edildi.



Etkinliğe, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal ve Belediye Başkanı İsmail Arter de katıldı.

(YIL/ÖK) FOTOĞRAFLI