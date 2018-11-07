banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95325
ALTIN
212.427
DOLAR
5.3676
STERLİN
7.0399
EURO
6.1638
Kıral 2 gün daha tutuklu kalacak
Kıral 2 gün daha tutuklu...
Kokain soruşturması sürüyor​​​​​​​
Kokain soruşturması sürüyor​​​​​​​
Hafta başına kadar yer yer yağmur bekleniyor
Hafta başına kadar yer yer...
Burcu: “Eşitliği hazmedemediğinin göstergesi”
Burcu: “Eşitliği hazmedemediğinin göstergesi”
banner282
Flaş Haber
Sağlı tutuksuz yargılanacak
Kapat

Turizm Bakanı Ataoğlu, Müsiad Şubelerinin Londra’da Düzenlediği Seminere Katıldı

ATAOĞLU: “TURİZM STRATEJİK PLANI HAZIRLANMAYA BAŞLANDI, İLK 3 YILKİ HEDEF 40 BİN YATAK, 2 MİLYON TURİST” 

Turizm Bakanı Ataoğlu, Müsiad Şubelerinin Londra’da Düzenlediği Seminere Katıldı

ATAOĞLU: “TURİZM STRATEJİK PLANI HAZIRLANMAYA BAŞLANDI, İLK 3 YILKİ HEDEF 40 BİN YATAK, 2 MİLYON TURİST” 

07 Kasım 2018 Çarşamba 13:02
Turizm Bakanı Ataoğlu, Müsiad Şubelerinin Londra’da Düzenlediği Seminere Katıldı
ATAOĞLU: “TURİZM STRATEJİK PLANI HAZIRLANMAYA BAŞLANDI, İLK 3 YILKİ HEDEF 40 BİN YATAK, 2 MİLYON TURİST” 

Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Londra’da MÜSİAD UK ile MUSİAD KKTC Şubelerinin ortaklaşa düzenlediği “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Yatırım Fırsatları Seminerine” katıldı.

Turizm Bakanı Ataoğlu, “Turizm Stratejik Planın”bakanlık tarafından hazırlanmaya başladığını ifade ederek, hedefin; 3 yılı kapsayan 2018-2021 yılları arasında özellikle Bafra bölgesi ve Girne’de inşaatı başlayan yatırımlarının sonlandırılması kapsamında 40 bin yatak, 2 milyon turist ve 2 milyar dolar gelir olduğunu belirtti. 
Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Londra’da katıldığı “World Travel Market 2018 Turizm Fuarı” kapsamındaki ziyaretlerine devam ediyor. Ataoğlu’na ziyaretleri sırasında KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı eşlik ediyor. 
Londra Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminerde, MUSİAD UK Başkanı Nuri Bulgurcu ile MUSİAD KKTC Başkanı Okyay Sadıkoğlu birer konuşma yaparak, iki kurum arasındaki işbirliği çalışmalarının turizm alanında artırılması yönünde karar birliğine varıldığını açıkladı. 
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, gecede yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs’ın özellikle fiyat,  kalite ve güvenlik faktörleri düşünüldüğünde uygun bir destinasyon oluşu sebebi ile son yıllarda doluluk, geceleme, turist sayısı, ve konaklayan turist sayılarında artış görüldüğünü söyledi.
Ataoğlu, “Öncelikli pazarlarımızdan olan ve hatırı sayılır bir sayıda yurttaşımızın yaşadığı İngiltere pazarımızın tekrardan eski seviyelere gelebilmesi için İngiltere’de yaşayan vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar da devam etmektedir” diye konuştu.
TURİZM STRATEJİK PLANI HAZIRLANIYOR
Turizm Stratejik Planın Bakanlık tarafından hazırlanma başladığından da bahseden Ataoğlu, bu çerçevede ana hedef olarak 3 yıl içerisinde (2018-2021) özellikle Bafra bölgesi ve Girne`de inşaatı başlayan yatırımlarının sonlandırılması kapsamında 40,000 yatak, 2 milyon turist, 2 milyar dolar gelir hedeflediklerini belirtti. 
Ataoğlu, sonraki 5 yıllık ( 2021-2026 ) stratejik gelişim planında ise yatak kapasitesinin 50,000 hedefi ile en az 3 milyon turist ve 3 milyar dolar gelir öngördüklerini de söyledi. 
Seminerin ardından MUSİAD UK Başkanı Nuri Bulgurcu, Bakan Ataoğlu’na teşekkür plaketi sundu. 
(EMR/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıral 2 gün daha tutuklu kalacak
Kıral 2 gün daha tutuklu kalacak
Kokain soruşturması sürüyor​​​​​​​
Kokain soruşturması sürüyor​​​​​​​
Girne Esnafı, Güngördü’ye Teşekkür Etti
Girne Esnafı, Güngördü’ye Teşekkür Etti
Dünya Radyoloji Günü
Dünya Radyoloji Günü
Ctp İle Akel “kıbrıs’ta Federasyon” Konulu Konferans Düzenlendi
Ctp İle Akel “kıbrıs’ta Federasyon” Konulu Konferans Düzenlendi
Daü Genetik Kulübü’ Nden Kan Bağışı
Daü Genetik Kulübü’ Nden Kan Bağışı
“ağabeyim Kara Mehmet” Kitabı Cuma Günü Tanıtılacak
“ağabeyim Kara Mehmet” Kitabı Cuma Günü Tanıtılacak
Sağlık Turizmi Konseyi Sağlık Turizmi Gelirlerinde Yüzde 30 Artış Beklediğini Açıkladı
Sağlık Turizmi Konseyi Sağlık Turizmi Gelirlerinde Yüzde 30 Artış Beklediğini Açıkladı
Ltb: “lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’nda Kayıt Rekoru Kırıldı”
Ltb: “lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’nda Kayıt Rekoru Kırıldı”
Mal Bildirimi Ve Yolsuzluklarla Mücadeleyle İlgili Tasarı Komitede
Mal Bildirimi Ve Yolsuzluklarla Mücadeleyle İlgili Tasarı Komitede

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim