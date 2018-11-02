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Turizm Bakanı Ataoğlu Londra Turizm Fuarı’na Katılacak

ATAOĞLU “FUARLAR TURİZM İÇİN OLDUĞU KADAR TEMSİLİYET İÇİN DE ÖNEMLİ “

Turizm Bakanı Ataoğlu Londra Turizm Fuarı’na Katılacak

ATAOĞLU “FUARLAR TURİZM İÇİN OLDUĞU KADAR TEMSİLİYET İÇİN DE ÖNEMLİ “

02 Kasım 2018 Cuma 14:05
Turizm Bakanı Ataoğlu Londra Turizm Fuarı’na Katılacak
ATAOĞLU “FUARLAR TURİZM İÇİN OLDUĞU KADAR TEMSİLİYET İÇİN DE ÖNEMLİ “
Lefkoşa, 2 Kasım 18 (.): Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İngiltere’de düzenlenecek Londra Turizm Fuarı’na (World Travel Market) katılmak üzere bu akşam KKTC’den ayrılacak.
Ataoğlu, fuara ilişkin açıklamasında Kuzey Kıbrıs için İngiltere’nin dün olduğu kadar bugün de en önemli pazarlardan biri olduğunu vurgulayarak, amaçlarının kan kaybeden bu önemli pazarın tekrar canlandırılması olduğunu söyledi.
Göreve geldikleri günden itibaren kaybedilmeye yüz tutan bu pazarı canlandırmak için kaliteyi yükseltmek ve turist memnuniyetini artırmak adına çok yönlü projeler yürüttüklerini, tanıtım ve pazarlama çalışmalarını artırdıklarını ifade eden Ataoğlu, uzun zamandır düşüş gösteren İngiltere pazarının toparlanma sürecine girdiğini belirtti.
Öncelikli hedeflerinin daha fazla İngiliz turist gelmesini sağlayarak, turizm gelirlerini artırmak olduğunu söyleyen Ataoğlu, World Travel Market Fuarı’nın dünyayı tek çatı altında birleştiren bir fuar olduğunu söyledi.
 “Gerek mevcut iş birliklerinin geliştirilmesi, gerekse yeni iş birlikleri kurulması için gereken hazırlıkları yaparak, sektörümüzle birlikte fuara iyi hazırlandık” diyen Ataoğlu, turizm sektörü ile birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çalışarak, Kuzey Kıbrıs’ın İngiltere’den hak ettiği payı alacağına inandığını kaydetti.

Fuarların mevcut ilişkileri geliştirmek veya yeni ilişkiler kurulduğu çok önemli mecralar olmak dışında önemli bir işlevi daha olduğuna dikkat çeken Ataoğlu, “ Uluslararası fuarlarda temsil edilerek sadece ülke turizminin gelişmesine katkıda bulunmuyoruz. Kuzey Kıbrıs’ın diğer tanınmış devletler gibi mevcudiyetini de eşit bir şekilde sağlıyoruz” dedi.

Dünya seyahat pazarının önde gelen fuarları arasında gösterilen Londra Turizm Fuarı 5-7 Kasım  tarihleri arasında gerçekleşiyor. Dünya turizm profesyonellerini bir araya getirecek fuarda bakanlık yetkilileri yanında turizmciler, otelciler, seyahat acenteleri ve sektör temsilcileri de katılarak, Kuzey Kıbrıs turizmini tanıtıcı faaliyetlerde bulunacaklar.
Bu yıl 39’uncusu yapılacak fuara 181 ülkeden 4 bin 600 firma katılacak. Fuarın 52 bin turizm profesyoneli tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.
(YIL/FEZ)   FOTOĞRAFLI
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