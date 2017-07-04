“Turizm Yoluyla Bölgesel Kalkınma Ve Kapasite Geliştirme Projesi”nin Tamamlanması Dolayısıyla Akdeniz Köyünde Resepsiyon Verilecek

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Lapta Belediyesi tarafından yürütülen “Turizm Yoluyla Bölgesel Kalkınma ve Kapasite Geliştirme Projesi”nin tamamlanması dolayısıyla yarın Akdeniz köyünde, Lapta Belediyesi organizasyonuyla ve AB Komisyonu yetkilileri ile halka açık resepsiyon verilecek.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Lapta Belediyesi tarafından yürütülen “Turizm Yoluyla Bölgesel Kalkınma ve Kapasite Geliştirme Projesi”nin tamamlanması dolayısıyla yarın Akdeniz köyünde, Lapta Belediyesi organizasyonuyla ve AB Komisyonu yetkilileri ile halka açık resepsiyon verilecek.

Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy yaptığı yazılı açıklamada, saat 18.30’da Doğa ve Tarih Müzesi’nde yer alacak etkinlikte halka proje hakkında bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

Namsoy açıklamasında proje hakkında şu bilgileri verdi:

“Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Lapta Belediyesi tarafından yürütülen “Turizm Yoluyla Bölgesel Kalkınma ve Kapasite Geliştirme Projesi”, 2014 Ağustos ayından bu yana başarıyla uygulanmış ve tamamlanmıştır. Proje toplam bütçesi 555,000 Euro olup, 478,000 Euro AB tarafından karşılanmıştır. Proje kapsamında Akdeniz Köyünde Doğa ve Tarih Müzesi ve Eko-park, Lapta Belediyesi ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulamaya başlamış, Lapta Belediyesi tarafından üç yıllık Bölgesel Stratejik Kalkınma Planı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuş, STÖ’lerine yönelik Lapta Belediyesi tarafından 56,000 Euro’luk Hibe Programı açılmış, hibe programı kapsamında 7 STÖ farklı projeler uygulamış, Lapta tanıtım belgeseli ve kültürel envanter hazırlanmış ve bölge halkına ve belediye personeline kapasite artırımı için dokuz farklı konuda eğitimiler verilmiştir.”