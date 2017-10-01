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01 Ekim 2017 Pazar 15:04

Turizm Ve Çevre Bakanlığı Tarafından Hazırlanan “Çevre Gönüllü Kartları” Dağıtıldı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, çevreyi kirletenlere ceza kesilmeye başlanacağını açıkladı.

Turizm Ve Çevre Bakanlığı Tarafından Hazırlanan 'Çevre Gönüllü Kartları” Dağıtıldı
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TURİZM VE ÇEVRE BAKANI ATAOĞLU: “UYGULAMA, KİRLETEN CEZASINI ÇEKER ANLAYIŞININ YERLEŞMESİNE SEBEP OLACAK”

 Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, çevreyi kirletenlere ceza kesilmeye başlanacağını açıkladı.

Çevre Gönül kimliklerine kavuşan gönüllüler, gördükleri çevre sorunlarını Çevre Koruma Dairesi’ne bildirecekler. Çevrenin korunması ve geliştirilmesinde karşılaştıkları sorunları aktarmakla görevli olan gönüllüler sayesinde, çevre sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Gönüllüler ayrıca çevreyi kirlettiği tespit edilen şahısları Çevre Koruma Dairesi’ne bildirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gönüllü kartlarının dağıtılmasında Çevre Platformu üyeleriyle biraraya gelen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hükümetin “çevre” konularına gösterdiği önemi anlattı.

Ataoğlu, sürdürülebilir çevre bilinci oluşturmak için projeler üretildiğini ve sürdürülebilir çevre bilinci oluşturma için çalıştıklarını söyledi.

Eğitim müfredatına çevre konusunun alındığı hatırlatan Bakan Ataoğlu, bunun yanı sıra çevre gönüllüleri ve yerel yönetimlerle her perşembe günü ülkenin değişik noktalarında eş zamanlı olarak çevre temizliği yapıldığını kaydetti.

“Bilgili ve duyarlı Çevre gönüllülerinin ülkenin her köşesinde bu yönetim biçimine adapte edilmesi çevreyi kirletenlere karşı ‘kirleten cezasını çeker’ anlayışının yerleşmesine sebep olacaktır” diyen Ataoğlu, çevreyi kirletenlere kesilecek ceza bedeli hakkında tabelalarla bilgilendirme yapıldığını da anımsattı ve  “gelen şikayetlere göre ceza uygulamasına” gidileceğini söyledi.

Kesilen toplam cezalarla ilgili her hafta bilgi verileceğini belirten Ataoğlu, çevre konusunda duyarlılık arttıkça cezai yaptırımlara ihtiyaç duyulmayacağını ifade etti.

Turizm Bakanı Ataoğlu; çevreyle ilgili tüm şikayetlerin değerlendirildiğini ve sivil toplumla dirsek temasını koruyacaklarını da vurguladı.

KÖROĞLU

Çevre Platformu adına açıklama yapan Teksen Köroğlu da, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın çevrenin korunması için Sosyal araçları kullanma yöntemlerinden biri sayılan Çevre Gönüllüleri kartı girişimlerini desteklediklerini söyledi.

Toplumun Gönüllü Çevreciler adı altında katılımını artıracak olan bu girişimi daha ileriye götürerek yasal bir zemine oturtulması için güzel bir başlangıç olarak gördüklerini ifade eden Köroğlu, böylesine girişimlerin çevre korunması açısından eğitime de katkı koyacağına işaret etti.

Köroğlu, “Bu uygulamayı hayata geçiren Turizm Ve Çevre Bakanı Ataoğlu’na teşekkür ediyoruz dedi”.

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