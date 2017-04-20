Turizm Ve Çevre Bakanlığı Sıcak Hava Balonu Şenliği Yapıyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Sıcak Hava Balonu Şenliği gerçekleştiriyor.

“Turizm Haftası” etkinlikleri çerçevesinde ülke insanının ve turistlerin ücretsiz olarak Sıcak Hava Balonlarında uçma deneyimini yaşayabilecekleri şenlik, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımı ile “Yükseliyoruz” adıyla 22 Nisan 2017 Cumartesi saat 16:00’da Lefkoşa’da, Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Bakanlık açıklamasına göre, Kuzey Kıbrıs ekonomisini geliştirmeye yönelik olarak her geçen gün ülkedeki turizm ürünlerini çoğaltmaya çalıştıklarını ifade eden Ataoğlu, “Balon uçuşlarının Kuzey Kıbrıs’a yeni bir turistik ürün ve katmadeğer yaratacağını düşünüyoruz. Bu amaçla gerçekleştireceğimiz ilk sıcak hava balonu uçuşlarımıza insanımızı davet ediyoruz” dedi.