Turizm ve Çevre Bakanlığı Personeline ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi!



ATAOĞLU “ÜLKENİN GELİŞEN TEKNOLOJİYE AYAK UYDURMASI İÇİN BAZI NOKTALARA UZANMAK GEREKİR”



Lefkoşa, 8 Mayıs 18 : Turizm ve Çevre Bakanlığı personeline ISO 9001:2015 ISO Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi verildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eğitim öncesi açılış konuşmasını yapan ISO Danışmanı, Eğitmen, Başdenetçi Latif Sakar, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın 2015 yılında KKTC’de bu eğitimi alan ilk bakanlık olduğunu hatırlattı.



Standart koşullarının değişerek güncellendiğini kaydeden Sakar, bu güncelleme nedeniyle Türk Standartları Enstitüsü’nden alınan belgenin süresinin dolmak üzere olduğunu ve bakanlığın haziran ayından enstitü tarafından yeniden denetleyeceğini belirtti.



Sakar, denetimden önce düzenlenen bu etkinlikle personelin günün standartlarına göre yeniden eğitileceğini anlattı.



ATAOĞLU



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, bakanlık olarak ilklere imza atıklarını söyledi.



Sadece kendi bakanlıklarının değil tüm bakanlıkların bu eğitimi alması gerektiğini belirten Ataoğlu “Ülkenin gelişen teknolojiye ayak uydurması için bazı noktalara uzanmak gerekir” dedi.



Bakanlığın tüm çalışmalarında kalite kelimesinin ön plana çıktığını kaydeden Ataoğlu, eğitime katılan tüm personele teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Uluslararası Başdenetçi Sertifikası almaya hak kazanan Turizm ve Çevre Bakanlığı Kalite Yönetim Temsilcisi Başdenetçi Ferhan Türker’in sertifikası Bakan Ataoğlu tarafından verildi.





