Turizm ve Çevre Bakanlığı İle Bisiklet Sevenler Derneği İşbirliğinde “Çevre ve Bisiklet Şenliği” Düzenlendi!

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Bisiklet Sevenler Derneği işbirliğinde “Çevre ve Bisiklet Şenliği” düzenlendi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla dün düzenlenen etkinliğe, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bisiklet Severler Derneği Başkanı Hüseyin Akcan ile DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu da katıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda toplanan bisiklet severler, buradan bisikletleriyle hareket ederek şehir içinde belirlenen parkurda sürüş yaptılar.

“Çevre Kirliliğini Önlemek İçin Pedal Çevirelim” sloganı ile yapılan etkinlikte bisiklet sürüşünün ardından Hasan Özer ve Full Band Grubu şarkılar seslendirdi.