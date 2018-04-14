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TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI, GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ VE DAÜ’NÜN İŞBİRLİĞİNDE TURİZM ŞÖLENİ YAPILDI

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Gazimağusa Belediyesi ve DAÜ’nün işbirliğinde Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen Turizm Şenliği Namık Kemal Meydanı’nda renkli etkinliklerle bugün yapıldı.

TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI, GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ VE DAÜ’NÜN İŞBİRLİĞİNDE TURİZM ŞÖLENİ YAPILDI

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Gazimağusa Belediyesi ve DAÜ’nün işbirliğinde Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen Turizm Şenliği Namık Kemal Meydanı’nda renkli etkinliklerle bugün yapıldı.

14 Nisan 2018 Cumartesi 16:44
TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI, GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ VE DAÜ’NÜN İŞBİRLİĞİNDE TURİZM ŞÖLENİ YAPILDI
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Turizm ve Çevre Bakanlığı, Gazimağusa Belediyesi ve DAÜ’nün işbirliğinde Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen Turizm Şenliği Namık Kemal Meydanı’nda renkli etkinliklerle bugün yapıldı. 

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada özetle şöyle denildi:

“Etkinlik Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Tarım Bakanı Erkut Şahali, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi. 

Kuzey Kıbrıs’ı tanıtıcı broşürlerin dağıtıldığı, otellerin ve Kıbrıs kültürüne ait yemek stantlarının kurulduğu meydanda minikler yaptıkları gösteriler ve verdikleri turizm ve çevre mesajıyla etkinliğe renk kattı. 26. Çocuk Festivali’nin Tarih Avcıları yarışmasında dereceye giren okullara da ödülleri verildi. Yarışmada, Çanakkale Ortaokulu birinci, Gazimağusa Türk Maarif Koleji ikinci ve Polatpaşa Lisesi üçüncülüğü elde etti. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Başkan İsmail Arter ile Dekan Hasan Kılıç’a katkılarından dolayı plaket verdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Turizm Haftası dolayısıyla Gazimağusa’da böylesi güzel bir etkinliğin yapılamasından hem mutlu olduğunu hem de heyecan duyduğunu ifade ederek, belediyenin organizasyonu ile dün sanat atölyelerinin çalışmalarıyla suriçinin yine haraketli bir gün yaşadığını ifade etti. Gazimağusa’nın artık ülkenin kültür sanat başkenti olduğunu ilan ettiklerini ifade eden Başkan Arter, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’na, DAÜ yetkililerine ve belediye çalışanlarına bu hareketliliği sur içinde sağladıkları için teşekkür etti.”

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