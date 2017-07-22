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22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:23

Turizm Ve Çevre Bakanlığı, Antalya’da KKTC Turizmini Tanıttı

Turizm Ve Çevre Bakanlığı, Antalya'da KKTC Turizmini Tanıttı
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Turizm ve Çevre Bakanlığı, ülke turizmini 12 aya yaymak amacıyla Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirdiği tanıtım etkinliklerini sürdürüyor.  Bu çerçevede Bakanlık tarafından Antalya’da, ‘Kuzey Kıbrıs Çok Yakında’ sloganıyla KKTC turizm tanıtım programı düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2 gün sürecek Antalya KKTC Turizm tanıtım programı çerçevesinde ilk etkinlik, The Marmara Otel’de yer alan KKTC tanıtım resepsiyonu oldu.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı etkinlikte, KKTC  ve Türkiye’den turizm, emlak ve yüksek öğretim alanındaki temsilciler bir araya geldi.

Etkinlik, KKTC Othello Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisiyle başladı.

ECE

Etkinlikte daha sonra söz alan Antalya Vali Vekili Hüseyin Ece, Kuzey Kıbrıs’ın sadece turizmle değil tüm tarihiyle birlikte anlatılması gereğini söyledi.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Bakanlık olarak KKTC’yi tüm yönleriyle ve tüm sektörleriyle tanıtmak amacıyla çalışmalar başlattıklarını belirterek, Türkiye’nin her ilinde bu çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Ataoğlu, etkinlikte Antalya’nın turizm duayenleriyle temaslar yapacaklarına işaret ederek, yapılacak fikir alışverişleriyle ve düzenlenecek etkinliklerle KKTC turizminin tanıtımına katkı koyacaklarını ifade etti.

KKTC’nin bugünlere nasıl geldiğinin bilincinde olunmasının gereğine dikkati çeken Ataoğlu, etkinliğe katılan Kıbrıs gazilerine de teşekkür ve şükranlarını sundu.

Ataoğlu, bu tür etkinlikler ve temaslar sayesinde KKTC’nin sesini duyurmaya devam edeceklerini de vurguladı.

Konuşmaların ardından ülke ve Türkiye’den sektör temsilcileri bir araya gelerek, toplantı gerçekleştirdi.

Antalya’daki  KKTC turizmini tanıtım etkinlikleri bugün de devam edecek.

Etkinlikler kapsamında Mark Antalya Alışveriş Merkezi’nde KKTC Tanıtım Şöleni düzenlenecek.

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