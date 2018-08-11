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TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI “AHDE VEFA GECESİ” DÜZENLEDİ

 Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs turizmine emek ve katkı koyanları ödüllendirmek amacıyla “Ahde Vefa Gecesi” düzenledi.

TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI “AHDE VEFA GECESİ” DÜZENLEDİ

 Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs turizmine emek ve katkı koyanları ödüllendirmek amacıyla “Ahde Vefa Gecesi” düzenledi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:38
TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI “AHDE VEFA GECESİ” DÜZENLEDİ

TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI “AHDE VEFA GECESİ” DÜZENLEDİ
 Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs turizmine emek ve katkı koyanları ödüllendirmek amacıyla “Ahde Vefa Gecesi” düzenledi.
Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Le Chateau Lambousa Otel’de yer alan gecede, ülke turizminin bu günlere gelmesine katkı koyan, geçmiş dönem turizm bakanlarına ve turizm paydaşlarına teşekkür plaketleri sunuldu.
Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın da aralarında bulunduğu eski turizm bakanları katıldı.
ATAOĞLU
Gecede bir konuşma yapan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülke turizminde 1974’ten bugüne önemli aşamalar kaydedildiğini dile getirerek, geceye katılan her misafirin bu başarıda emeği olduğunu vurguladı.
Son günlerde döviz kurundaki artışla yaşanan ve dünyayı etkileyen krizin, Kuzey Kıbrıs’ı da direkt etkilediğini ifade eden Ataoğlu, girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığı bugünlerin en kısa sürede atlatılmasını ve ülke ekonomisinin daha iyi noktalara taşınmasını diledi.
Hükmet, bürokratlar, yatırımcı ve sektör temsilcilerinin, turizmi geliştirmek için işbirliği içinde çalıştığını vurgulayan Ataoğlu, elini taşın altına koyarak,turizmde bugün oluşturulan yapıya harç koyan herkese teşekkür etti.
Otonom Kıbrıs Türk Yönetimiyle, 20 Temmuz 1974’te başlayan sürecin, Kıbrıs Türk Federe Devleti ve nihayetinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle tamamlandığını söyleyen Ataoğlu,bu gelişmeye paralel olarak turizmde de önemli ilerleme kaydedildiğini vurguladı.
Kıbrıslı Türklerin,Turizm macerasının Kuzeye geçtikten sonra, Saray Hotel ve Celebrity Hotel’le, 2 bin 621 yatak, 38 bin 800 turist ve 30 milyon Türk Lirası gelirle başladığını anımsatan Ataoğlu, ülke turizminin, bugün 25 bin yatak kapasitesi, 1 milyonu aşkın turist ve yaklaşık 900 milyon dolarlık bir gelire ulaştığını kaydetti.
Ataoğlu, şöyle konuştu:
“Turizmde vardığımız noktadan geçmiş 44 yıl öncesine baktığımız zaman, elde edilen başarılarda, bu akşam burada bulunan herkesin emeği var. Ve biz bu emeğin göz ardı edilmesine razı değiliz.
Bu gecenin, hepimizin hafızlarını tekrar gözden geçirmesine bahane olmasını ve geçmişten kopmadan geleceğe uzanmamız noktasında bir başlangıç olmasını temenni eder, vefa duygularımıza tekrardan kavuşmamıza bir araç olmasını dilerim.”
Konuşmanın ardından, geçmiş dönemlerde Turizm bakanlığı yapan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2’inci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın da aralarında bulunduğu geçmiş dönem turizm bakanlarına ve turizm yatırımcılarına teşekkür plaketleri verildi.
 

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Son Güncelleme: 11.08.2018 16:45
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