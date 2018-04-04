TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI 23 KİŞİLİK BİR HEYETLE HESTOUREX DÜNYA SAĞLIK, SPOR VE ALTERNATİF TURİZM KONGRE VE FUARI’NA KATILACAK

TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI 23 KİŞİLİK BİR HEYETLE ANTALYA’DA HESTOUREX DÜNYA SAĞLIK, SPOR VE ALTERNATİF TURİZM KONGRE VE FUARI’NA KATILACAK

ATAOĞLU: “SAĞLIK, SPOR VE ALTERNATİF TURİZM TÜRLERİ ÜLKEMİZDE TURİZMİN YILA YAYILMASI İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT SUNUYOR”

Turizm ve Çevre Bakanlığı, KKTC’nin sağlık ve spor yanında alternatif turizm olanaklarını tanıtmak amacıyla, 23 kişilik bir heyetle, Antalya’da düzenlenecek Hestourex Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’na katılacak.



Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, TC Cumhurbaşkanlığı himayesinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde yarın başlayacak ve 8 Nisan Pazar gününe kadar sürecek fuara, Bakanlık KITOB, KITSAB, Sağlık Turizmi Konseyi, Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Hava Sporları Federasyonu, bazı spor federasyonları ve birliklerinin temsilcileri katılacak.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, sağlık, spor ve alternatif turizm türlerinin ülkede turizmin yıla yayılması için büyük bir fırsat sunduğunu kaydetti.



Bu alanların gelişmesi ve ülkedeki turizm gelirlerinin artması için Türkiye’yle birlikte büyük bir uyumla çalıştıklarını belirten Ataoğlu, fuara çok iyi hazırlandıklarını söyledi.



Ataoğlu, ilk defa Kuzey Kıbrıs standında günde iki defa turizm ürünleriyle ilgili sunumlarla aktif bir tanıtım yapılacağını da kaydetti