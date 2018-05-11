Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101852
ALTIN
182.926
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8321
EURO
5.1310
Cinsel saldırı soruşturması sürüyor
CİNSEL SALDIRI SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
İş arkadaşının parasını çaldı
İŞ ARKADAŞININ PARASINI ÇALDI
Yağmur geliyor
YAĞMUR GELİYOR!
Lefkoşa’da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
banner256

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu’na “Turizm Tanıtma” Ödülü!

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na İstanbul’da“14. Kent ve Yaşam Ödülleri” çerçevesinde “Turizm Tanıtma” ödülü verildi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu’na “Turizm Tanıtma” Ödülü!

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na İstanbul’da“14. Kent ve Yaşam Ödülleri” çerçevesinde “Turizm Tanıtma” ödülü verildi.

11 Mayıs 2018 Cuma 16:03
Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu’na “Turizm Tanıtma” Ödülü!

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na İstanbul’da“14. Kent ve Yaşam Ödülleri” çerçevesinde “Turizm Tanıtma” ödülü verildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı açıklamasına göre, Ataoğlu, “Her taraftan ambargoyla sıkıştırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmini Türkiye'ye açma çalışmaları başlattığı ve daha çok ilgi gören bir ülke haline getirdiği” gerekçesiyle ödüle layık görüldü.

Sanko Holding sponsorluğunda dağıtılan ödüller, bilim insanları, kentleşme uzmanları ve sivil toplum örgütü önderlerinin yer aldığı 40 kişilik jüri tarafından belirlendi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, törende yaptığı konuşmada, nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme gibi faktörlerin çevre kirliliğinin artmasında önemli bir etken olduğunu söyledi.

Çevre duyarlılığının, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye düşürmeden bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirten Ataoğlu, “Başta turizmde olmak üzere hayatın her alanında sürdürülebilirliğin ancak sağlıklı bir çevrede mümkün olacağını, devletlerin politikalarını bu gerçeklere göre belirlemesi, önlemler alması ve yaşanabilir kentlerle ülke yaratmak adına gereken adımları atması gerekiyor” dedi.

Son Güncelleme: 11.05.2018 19:43
Anahtar Kelimeler:
BakanAtaoğluTurizmÖdülü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın 2’ncisini düzenlediği “Özgür Eller 2” adlı eğitim semineri Hidden Garden’da yapılacak
Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın 2’ncisini düzenlediği “Özgür Eller 2” adlı eğitim semineri Hidden Garden’da yapılacak
"Erhürman: “Resmin, Heykelin Dili Yoktur. Kimliği de Yoktur”
"Erhürman: “Resmin, Heykelin Dili Yoktur. Kimliği de Yoktur”
“serdar Denktaş İle Hep Uyumlu Çalıştık”
“serdar Denktaş İle Hep Uyumlu Çalıştık”
Erhürman: “edebiyatla İlgilenmemiş Bir İnsanın Düşünme Yeteneğinden Şüphe Ederim”
Erhürman: “edebiyatla İlgilenmemiş Bir İnsanın Düşünme Yeteneğinden Şüphe Ederim”
Özyiğit, Engelliler Federasyonu Heyetini Kabul Etti
Özyiğit, Engelliler Federasyonu Heyetini Kabul Etti
Meral Akıncı: “üreten Kadının Özgüveni Yükselir”
Meral Akıncı: “üreten Kadının Özgüveni Yükselir”
Ticaret Odası Heyeti, Şefik İle Görüştü
Ticaret Odası Heyeti, Şefik İle Görüştü
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi AKEL’i Ziyaret Etti!
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi AKEL’i Ziyaret Etti!
Rezerv Arazi Müracaatları 4 Haziran’da
Rezerv Arazi Müracaatları 4 Haziran’da
İstihdam 2020’de 133 Bin…
İstihdam 2020’de 133 Bin…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim