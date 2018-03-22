TURİZM VE ÇEVRE BAKANI ATAOĞLU, HAKSEN BAŞKANI TÜRKMEN VE YÖNETİMİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı İzzet Türkmen ve yönetimi ile bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede sendika başkanı Türkmen, Turizm ve Çevre Bakanlığının görev yetki ve sorumluluk alanına giren ve çözüm bekleyen acil konular hakkındaki taleplerini içeren dosyayı Bakan Ataoğlu’na sundu.

Türkmen, sendika olarak her alanda eksikliği hissedilen uzlaşı kültürünün sendikal ve kamusal yaşamda hayat bulması konusunu kendilerine ilke edindiklerinin altını çizerken, bu bağlamda sorunların görüşülerek paylaşımcı ve katılımcı ortamlarda ele alınmasından, eleştirilerin yapıcı ve katkı koyucu özelliğinin olmasından yana tavır takındıklarını dile getirdi.

Ziyarette, Bakanlık çalışanlarının sorunlarının yanı sıra başta çevre olmak üzere turizm ve toplumsal sıkıntılar konusunda fikir teatisinde bulunularak bakanlık ile sendika işbirliği yapma yönünde fikir birliğine vardı.