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30 Nisan 2017 Pazar 16:11

Turizm Ve Çevre Bakanı Ataoğlu 1 Mayıs Mesajı Yayımladı

Turizm Ve Çevre Bakanı Ataoğlu 1 Mayıs Mesajı Yayımladı
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ATAOĞLU: “1 MAYIS ÇALIŞANLARIN SORUNLARININ DİLE GETİRİLMESİNE, ÇÖZÜM YOLLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN TARTIŞILMASINA OLANAK SAĞLIYOR”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, işçilerin ülkenin büyümesinde önemli bir role sahip olduğunu belirterek, işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine bakanlık olarak öncelik verdiklerini söyledi.

Ataoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

“Emekleriyle ve alın terleriyle Kuzey Kıbrıs’ın gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayan çalışanlarımızın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum" diyen Ataoğlu, “Tüm dünyada, işçi ve emekçiler tarafından, birlik, dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine, çözüm yollarına ilişkin görüşlerin tartışılmasına olanak sağlamaktadır” dedi.

Bakanlık olarak  çalışan kesimin sorunlarına samimiyetle çözüm üretmeye büyük özen gösterdiklerini, bu anlamda gereken her türlü adımı atma konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Ataoğlu şöyle devam etti:

“Bizler, işçi, memur ve emekçi vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, çalışma hayatının daha demokratik, daha insani, daha ileri standartlara kavuşturulabilmesi için ilgili her kesimin görüşlerine önem veriyor  mevcut sorunların ancak karşılıklı diyalog ve uzlaşma içerisinde çözüme kavuşacağına inanıyoruz.

Bu düşüncelerle, Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, 1 Mayıs’ın birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum.”

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