Turizm sektörüne yönelik eğitim veren merkezlerden mezun olanlara iş garantisi için çalışma başlatılacak

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, turizm sektörüne yönelik eğitim veren merkezlerden mezun olanlara, iş garantisi verilmesi için çalışma başlatacaklarını bildirdi.



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, “Kuzey Kıbrıs Turizmini Etkileyen Trendler” konulu eğitim programına katılan 49 kişiye sertifikalarının verildiği etkinliğe katıldı.



ATAOĞLU



Turizm ve Çevre Bakanlığı açıklamasına göre, Fikri Ataoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, vatandaşların turizme sahip çıkması ve sektörde çalışmasının büyük önem taşıdığına, bu amaçla bakanlığının, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve sektördeki örgütlerle işbirliği yapacağını söyledi.



Yetişecek elemanlara iş garantisi verilmesine yönelik çalışmalar başlatılacağını kaydeden Ataoğlu, vatandaşların turizme sahip çıkması ve sektörde yerel ürün kullanılmasının ekonomide önemli ilerlemeler sağlayacağını ifade etti.



Bakan Ataoğlu, kalifiye ara eleman yetiştirmeye yönelik bu gibi merkezlerin artmasıyla, turizmde yerel istihdamda istenilen rakamların yakalanacağına inandığını söyledi.



ÇELER



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bu okulların arttırılmasına yönelik çalışmalarını desteklediklerini belirtti.



İki bakanlığın işbirliği içinde bu gibi okullarda eğitim alan gençlere istihdam garantisi vermek gerektiğini belirten Çeler, turizm tesislerinde vatandaşların istihdam edilmesini teşvik etmek için geliştirilen prim uygulamasını finanse edecek kaynakları yaratmaya başladıklarını kaydetti.



Çeler, özel sektörde vatandaş istihdamının arttırılması ve sendikalaşmayı arttırmak için seçim döneminin ardından teşvik sağlayacaklarını vurguladı.



ÇOBANOĞLU



OTEM Müdürü Emirali Çobanoğlu da etkinlikte yaptığı konuşmada, bugüne kadar 839 kişiyi mezun eden merkezin, gençlere yeni iş imkânları sunmaya devam ettiğini söyledi.



