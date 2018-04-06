TURİZM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA KONGRESİ BAŞLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi tarafından, Anatolia Turizm Akademisi iş birliğiyle düzenlenen 4 günlük Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi başladı.



Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen törene, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kongre Başkanı Prof. Dr. Metin Kozak, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı ile Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter katıldı.



ULUÇAY: “İNSANLARI BİRARAYA GETİRECEK EN ÖNEMLİ FAALİYET TURİZMDİR”



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay burada yaptığı konuşmada, insanları bir araya getirecek en önemli faaliyetlerden bir tanesinin turizm olduğunu söyledi.



Uluçay, turizm ile ilgilenen profesyonellerin en temel üzerinde durmaları gereken konunun sürdürülebilir çevre olması gerektiğini vurguladı.



Uluçay, ülkeler gelişirken turizmcilerin yaratmış olduğu farkındalıkla çevre kalkınma ve kültürel mirasın korunmasının da ön planda tutulması gerektiğini kaydetti.



Uluçay, “Bir ülkede kültürel miras korunuyorsa, tarihi yerlere sahip çıkılıyorsa, o tarihi yerler üzerinden turizm faaliyetlerine yoğunlaşılıyorsa, o ülkenin sürdürülebilir bir çevre yapısına kavuşması sağlanabiliyorsa, temiz bir çevre olanağı ile o ülkede turizm sunulabiliyorsa ve sürdürülebilir bir kalkınma politikası o ülkelerde gerçekleştirilebiliyorsa, o ülkenin turizm gelirlerinde çok ciddi artış olur” dedi.



Turizmcilerin çok önemli bir görevi yerine getirdiğine vurgu yapan Uluçay, aslında yapılan hizmetin sadece ülke için değil tüm dünya için önem teşkil ettiğini belirtti.



Turizm faaliyetlerinin ülkeleri birbirlerine yakınlaştıran ve insanları birbirleri ile barıştıran faaliyetlerin temelini oluşturduğunu söyleyen Uluçay, dünyada turizm gelişirse insanların da o kadar barışcıl bir ortam içinde yaşayabileceğine işaret etti.



Başkan Uluçay, “Turizm faaliyetlerini de doğrudan etkileyen çatışma kültürü değil, uzlaşı kültürünün ön plana çıkarılması gerekir. İnsanları bir araya getirecek olan en önemli faaliyet turizm faaliyetidir. Ortaya konulacak stratejileri tartışırken sadece gelirlerin artması değil çevre ve kalkınma politikaları ile uzlaşı kültürünün de olmasına önem vermek gerekir ” dedi.



Açılış konuşmalarının ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’a, Müsteşar Doç. Dr. İsmet Esenyel’e, Belediye Başkanı İsmail Arter’e, Prof. Dr. Osman M. Karatepe’ye, Prof. Dr. Metin Kozak ve Prof. Dr. Nazmi Kozak’a kongreye desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.



Prof. Dr. Mehmet Altınay’a Turizm Eğitimine Hizmet Ödülü, Dr. Mehmet Kral’a da KKTC Turizm Sektörüne Hizmet Ödülü takdim edildi.