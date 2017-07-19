TURİZM DEĞİL LAĞIM BAŞKENTİ!

Girne Belediyesi’ne ait pompa istasyonu arızalandı, lağım suları denize taştı, Girne kıyılarında yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı

Fehime ALASYA

Her gün yeni bir çevre felaket ile gündeme gelen denizlerimizde, özellikle Girne bölgesindeki kıyılarda ortaya çıkan kirli lağım görüntüleri dün yine gündeme sosyal medyadan yayılan fotoğraflarla geldi.

Girne’deki Eziç Peanuts Restoran’ın bulunduğu kıyıya yayılan lağım suları, denize karıştı, ortaya çıkan manzara içler acısıydı.

Girne Belediyesi’ne ait pompalama istasyonun arıza yapmasıyla ortaya bu manzaranın çıktığını ileri süren Eziç Restoran Direktörü Mehmet Eziç, “Bu ilk değil, son bir haftadır günde 2-3 kez bu manzara görülüyor” diyerek isyan etti.

Restoranın arka sokağında bulunan ve Girne Belediyesi’ne ait olan pompa istasyonunun arıza yapmasından dolayı denize taştığını kaydeden ve pompa istasyonunun yerinin yanlışlığına dikkat çeken Eziç, son dört, beş yıldır bu sorunu yaşadıklarını ve çözüm üretilmediğini belirtti.

Eski belediye yönetimini de suçlayan ve “Bu istasyonu oraya yaparak bize hediye ettiler” diyen Eziç, “4-5 yıldan beridir bu sorun var. Bizim arka sokağımızdaki pompalama istasyonun arızası yeniden ortaya çıkmış, arızadan dolayı biriken atık sular, belediyenin denize döşediği taşma borular ile denizime akıyor. Belediye bu boruları buraya bilinçli döşedi ki, taşma olursa sokaklara değil de denize aksın. Belediyeye defalarca şikayette bulunduk fakat olmadı.

Günde iki kez bu sorundan dolayı belediyeyi arıyoruz, biraz düzelse de iki saat sonra yine taşıyor. Belediye gerekli müdahaleyi yapıyor sanırım ama sorun teknik. Kalıcı bir çözüm gerek.

Bu ilk değil, son bir haftadır günde 2-3 kez bu manzara görülüyor. Fazla atık olduğu zaman kötü bir de koku yayılıyor. Deniz dalgalı ise bu atık erken temizlenir fakat dalgalı değilse 3-5 saat sürüyor.

Çaresiz bir şekilde belediyenin çözüm bulmasını bekliyoruz.” dedi.

Kaynak: Yenidüzen - Fehime Alasya