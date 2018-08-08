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Turizm Bakanlığı Müsteşarı Esenyel, Bursa Valisi’ni Ziyaret Etti!

Turizm ve Çevre Bakanlığının Bursa’da yürüttüğü tanıtım günleri etkinlikleri çerçevesinde Bakanlık Müsteşarı İsmet Esenyel, Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret etti.

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Esenyel, Bursa Valisi’ni Ziyaret Etti!

Turizm ve Çevre Bakanlığının Bursa’da yürüttüğü tanıtım günleri etkinlikleri çerçevesinde Bakanlık Müsteşarı İsmet Esenyel, Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret etti.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:31
Turizm Bakanlığı Müsteşarı Esenyel, Bursa Valisi’ni Ziyaret Etti!

Turizm ve Çevre Bakanlığının Bursa’da yürüttüğü tanıtım günleri etkinlikleri çerçevesinde Bakanlık Müsteşarı İsmet Esenyel, Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette,  Esenyel ülke turizmi hakkında Vali Küçük’e bilgi verdi.
Bursa’nın muhteşem bir şehir olduğunu dile getiren Esenyel, dünya vitrininde yer alan firmalarla ticaret ve  turizm alanında önemli özelliklere sahip olan Bursa ile turizm alanında ilişkileri geliştirmek için bu şehirde bulunduklarını belirtti.
Esenyel, Türkiye’den 700 bin civarında turistin KKTC’yi tercih ettiğini belirterek, yapılacak  işbirliği sonrasında bu sayıyı  iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Kuzey Kıbrıs’ın bakir  doğası ve tarihi güzelliklerini görmek için Vali Küçük’ü KKTC’ye davet eden Esenyel, bu vesileyle Bursa ile KKTC arasında kurulacak olan turizm köprüsünün temellerini atmış olacaklarını da vurguladı.
Bursa Valisi İzzettin Küçük, KKTC  ile her zaman bir arada olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.
KKTC ile Bursa arasında  turizm ve kültür anlamında ilişkilerin var olduğuna değinen Küçük, bu ilişkilerin daha da geliştirilerek devam etmesi arzusunda olduklarını belirtti.
Ziyaretin ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.
 

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Son Güncelleme: 08.08.2018 12:54
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