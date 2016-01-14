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Turizm Bakanlığı, Hollanda’da Düzenlenen Turizm Fuarında Temsil Ediliyor

Turizm Bakanlığı, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında Hollanda’nın Utrecht kentinde düzenlenen “Vakantiebeurs” turizm fuarında temsil ediliyor.

Turizm Bakanlığı, Hollanda’da Düzenlenen Turizm Fuarında Temsil Ediliyor

Turizm Bakanlığı, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında Hollanda’nın Utrecht kentinde düzenlenen “Vakantiebeurs” turizm fuarında temsil ediliyor.

14 Ocak 2016 Perşembe 13:07
Turizm Bakanlığı, Hollanda’da Düzenlenen Turizm Fuarında Temsil Ediliyor
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 Turizm Bakanlığı, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında Hollanda’nın Utrecht kentinde düzenlenen “Vakantiebeurs” turizm fuarında temsil ediliyor.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre 12  Ocak’ta başlayan fuar, 17 Ocak  Pazar gününe kadar sürecek.

Turizm Bakanlığı’nı temsilen fuarda Turizm Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Şube Amiri Pembe Kanatlı’nın bulunduğu  kaydedilen açıklamada, KKTC standını ziyaret eden ziyaretçilere Kuzey Kıbrıs hakkında tanıtıcı bilgiler verildiği belirtildi.

Ayrıca, Kuzey Kıbrıs’ı tanıtıcı reklam filmleriyle ziyaretçilerin Kuzey Kıbrıs’a olan ilgilerinin artması sağlanmaya çalışılıyor.

KKTC standından ayrıca Felemenkçe ve İngilizce genel bilgi broşürleri, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele-Karpaz bölgesi broşürleri, karayolları haritası, Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etmek için 50 neden broşürleri, bisiklet yolları ve  dağ yürüyüşü yollarıyla ilgili broşürler dağıtılıyor.

Kuzey Kıbrıs standını ziyaret eden misafirlere üzüm sucuğu ve kavrulmuş badem ikram ediliyor.

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