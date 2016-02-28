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Turizm Bakanı Sucuoğlu, Surlariçi’ni Ziyaret Etti

Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, Surlariçi bölgesinin sadece turizme hizmet etmesi gerektiğini söyledi.

Turizm Bakanı Sucuoğlu, Surlariçi’ni Ziyaret Etti

Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, Surlariçi bölgesinin sadece turizme hizmet etmesi gerektiğini söyledi.

28 Şubat 2016 Pazar 13:51
Turizm Bakanı Sucuoğlu, Surlariçi’ni Ziyaret Etti
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SUCUOĞLU: “SURLARİÇİ SADECE TURİZME HİZMET ETMELİ”

Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, Surlariçi bölgesinin sadece turizme hizmet etmesi gerektiğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sucuoğlu, Surlariçi bölgesini ziyaret ederek bölge esnafı ile görüştü. Bakan Sucuoğlu’na ziyaretleri sırasında Bakanlık Müsteşarı Kemal Deniz Dana ve Turizm Planlama Dairesi Müdürü Turgut Muslu eşlik etti.

Sucuoğlu, Surlariçi bölgesinin turizm açısından kültürel zenginliği nedeniyle çok değerli bir bölge olduğunu ifade etti. Bölgede özellikle kirli sanayi kapsamında işyerlerinin sanayi bölgesine taşınması gerektiğini kaydeden Sucuoğlu, böylelikle Surlariçi bölgesinin sadece  turizme yönelik olarak hizmet verebilen bir bölge olabileceğini belirtti.

Tüm dünyada eski şehirlerin korunarak turizme hizmet verdiğini vurgulayan Sucuoğlu, butik otellerin, restoranların, yerel ürünlerin ve hediyelik eşyaların yer alacağı bir konsept yaratılması gerektiğini ifade etti.

Bölgeyi her gün ortalama 2 bin 500 turistin ziyaret ettiğini kaydeden Sucuoğlu, küçük atölyelerin şehir dışına çıkması ile bölgede boşalan dükkanların restore edilmek suretiyle, turizme yönelik faaliyet göstermelerinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Kumarcılar Hanı’nın restorasyonunun da tamamlanmasıyla bölgenin daha çok cazibe merkezi haline geleceğini söyleyen Sucuoğlu, Lefkoşa’daki tarihi ve kültürel değerlerin büyük bir kısmının Lefkoşa’nın kuzeyinde olduğunu da belirtti.

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