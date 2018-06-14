Turizm Bakanı Ataoğlu’nun Bayram Mesajı!



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Ataoğlu mesajında, bayramların kırgınların barıştığı, dostlukların pekiştiği, güzel günlerin habercisi olduğunu dile getirerek, herkesin sevgi dolu bir bayram geçirmesini temenni etti.

Ataoğlu,mesajında şunları ifade etti:



“Ramazan ayını uğurladığımız bu günlerde köklü geleneklerimizi ve bizleri birbirimize kenetleyen inancımızı sağlamlaştıran bu özel günde, yakın coğrafyamızda bayram coşkusunu yaşayamayan Müslüman kardeşlerimizin de olduğunu bilmek bizlere buruk bir bayram yaşatmaktadır.Bu vesile ile tüm İslâm âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlar, bayramın, milletimize ve bütün insanlığa, huzur ve esenlik getirmesini dilerim.”