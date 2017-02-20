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20 Şubat 2017 Pazartesi 13:58

Turizm Bakanı Ataoğlu Dünya Rehberler Günü Mesajı Yayımladı

Turizm ve Çevre Bakan Fikri Ataoğlu mesaj yayımlayarak turist rehberlerinin 21 Şubat Dünya Rehberler Günü’nü kutladı.

Turizm Bakanı Ataoğlu Dünya Rehberler Günü Mesajı Yayımladı
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 Turizm ve Çevre Bakan Fikri Ataoğlu mesaj yayımlayarak turist rehberlerinin 21 Şubat Dünya Rehberler Günü’nü kutladı.

Bakan Ataoğlu, mesajında, ülke tanıtımının  etki düzeyi en yüksek temsilcileri olan rehberlerin  küresel gelişmeleri izleyip kendilerini sürekli yenileyerek birikimlerini ziyaretçilere doğrudan yansıtan emekçiler olduğunu vurguladı.

Ataoğlu,  turizm sektörünün gelişmesinde önemli hizmetler veren turist rehberlerinin, tarihi ve kültürel mirasın özellikle yüz yüze tanıtılmasında her zaman büyük bir sorumluluk üstlendiklerini kaydetti.

Rehberliğin fedakârlık gerektiren icrası zor bir meslek olduğunu kaydeden Ataoğlu, ülke hakkında bilgisi olmayan insanlarla bire bir muhatap olmanın ve neredeyse ülke içerisinde tüm problemleriyle ilgilenmenin  daha da zor olduğunu belirtti.

Turist rehberlerinin  sadece gezilen mekânlarla ilgili bilgi veren kişiler olmadığını kaydeden Ataoğlu,  rehberlerin  turistleri gönüllü birer Kuzey Kıbrıs elçisi haline getirmelerinin  de  görevleri arasında olduğunu ifade etti.

Bakan Ataoğlu mesajında şunları dile getirdi:

“Mesleğin zor ve yıpratıcı koşullarına rağmen, üstün bir çabayla hizmet veren; ülkemizi başarıyla temsil eden profesyonel turist rehberlerinin 21 Şubat Dünya Rehberler Günü’nü kutlarken, bu günün birlik ve dayanışmanın artacağı, sergileneceği bir gün olmasını temenni ediyor; çalışmalarında başarılar diliyorum.”

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