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Turizm Bakanı Ataoğlu: “Bir Hafta Önce Temizlenen Altın Kumsal Duyarsız Vatandaşlar Tarafından Yıne Kirletildi”

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ALTINKUM’DA YENİDEN ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI

Turizm Bakanı Ataoğlu: “Bir Hafta Önce Temizlenen Altın Kumsal Duyarsız Vatandaşlar Tarafından Yıne Kirletildi”

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ALTINKUM’DA YENİDEN ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI

19 Ağustos 2018 Pazar 12:22
Turizm Bakanı Ataoğlu: “Bir Hafta Önce Temizlenen Altın Kumsal Duyarsız Vatandaşlar Tarafından Yıne Kirletildi”


ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ALTINKUM’DA YENİDEN ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI

Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Altınkum’da yeniden çevre temizliği yaptı.



Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bölge yaklaşık 1 hafta önce temizlenmesine rağmen yine kirletildi.

Çevre Koruma Dairesi çevrenin korunması gerektiğiyle ilgili yapılan tüm uyarılara rağmen, bazı kişilerin bu konuda duyarsızlığını sürdürdüğünü bildirdi.

“TEKRARLANIYOR”

Kıyılarda temiz deniz idealiyle, sahillerin temizliğinin sağlanması adına büyük bir gayret gösterdiklerini söyleyen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Çevre Koruma Dairesi ekiplerimiz, erişebildikleri her noktada temizlik ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Ne yazık ki bu konuda yoğun bir çaba göstermemize rağmen temizliğini yaptığımız bölgeler çok kısa süre içerisinde tekrar aynı şekilde kirletiliyor” diye konuştu.

Altınkum’a gelen günübirlikçiler tarafından her yıl yaşanan sıkıntıların yeniden yaşandığını da sözlerine ekleyen Bakan Ataoğlu, “Günübirlikçiler, Altınkum’da ortalığı her zaman olduğu gibi yine kirletip gittiler. Bazı yerlerde, çöplerini konteynırlara atacaklarına sağa sola attıklarını görüyoruz. Herkes çöpünü konteynırlara atmış olsaydı hem çevre kirlenmezdi hem de görüntü kirliliği oluşmazdı, Sahil temizliği bizim sorumluluğumuzda olmasa da biz yine bu çöpleri topladık. Şu anda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil.” dedi.

Ataoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Tatil için bölgeye gelen insanlar yaşanan durumdan rahatsızlık duyuyor. Sahile ve denize çöp atarak doğayı kirletiyoruz. Bu denizin ve sahilin temiz tutulması gerekiyor. Ülkemize dışarıdan da turistler geliyor. Buraları böyle görmemeleri lazım. Sahillerimiz gerçekten Akdeniz’in incisi. Herkesi doğa konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum.”

Yaklaşık 10 gün önce tertemiz halde bırakılan sahili yine temizlemek zorunda kaldıklarını belirten Ataoğlu, 07.00 – 24.00 saatleri arasında 2 km’lik sahilde devriye yapan ekipler olduğunu, buna rağmen özel çaba göstererek ekiplerin ayrılmasını bekleyerek bölgeye çöp atan insanlar bulunduğunu söyledi.



 

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Son Güncelleme: 19.08.2018 16:47
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