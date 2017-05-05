Turistler Uyuşturucu İle Gelmeye Devam Ediyor

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Hava Limanından ülkemize tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edilen zanlılar Köksal Babur ve Guido Weidner tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis olayla ilgili bulguları aktardı. Polis huzurda bulunan zanlılar Türkiyeli Köksal Babur ve Almanyalı Guido Weidner'in 4 Mayıs tarihinde saat 14.30 - 15.30 raddelerinde ülkemize Ercan Havaalanından turist statüsünde giriş yapmak istedikleri esnada narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edildiklerini söyledi. Polis zanlılar üzerinde yapılan aramada ise zanlı Babur'un tasarrufunda yaklaşık 2 gram, zanlı Weidner'in ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.