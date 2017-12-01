TURİSTLER GÜZELYURT ÇARŞISINI GEZDİ

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın Güzelyurt bölgesindeki sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde bir süreden beridir yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde turistler, düzenlenen etkinlikte Güzelyurt çarşısını gezdi, esnafla bir araya geldi.Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın, ülkenin batı bölgesinin turizmden aldığı payı artırmasına ve bölge esnafının gelen turistlerle daha fazla zaman geçirmesine yönelik başlattığı çalışmalar çerçevesinde Güzelyurt’u ziyaret eden bir grup turist, Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’ni ziyaretlerinin ardından Güzelyurt Çarşısı’nı gezdi. Turistlere, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve bölgedeki sivil toplum örgütü temsilcileri de eşlik etti.Bakanlık açıklamasına göre turistler, gezi çerçevesinde Güzelyurt Kapalı Çarşı Meydanı’nda kurulan standlarda yerli ürünlerin tadına bakma ve Kıbrıs’a özgü el işi ürünlerin yapımını izleme fırsatı buldu.Etkinliğe katılan GÜKAD Başkanı Reşat Kansoy, Güzelyurt’un turizmden elde ettiği payı artırmak için uzun süredir bakanlıkla birlikte çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, turistin çarşıya inebilmesi için gerçekleştirilen organizasyonun önemine değindi.Kansoy, bundan sonrası için Güzelyurt esnafının kendini turistlere yönelik olarak geliştirmesinin son derece önemli olduğunu belirtti.Bölgede turistin ziyaret edebileceği kültürel miras binalarının orijinaline uygun restore edilerek turist ziyaret noktalarının artırılabileceğini ifade eden Kansoy, bu kapsamda Güzelyurt bölgesinin turizmden hak ettiği payı alması adına bakanlığın; önemli çalışmalar yaptığını, tarihi Tren İstasyonu’nun restore edilmesi için ihale sürecini sonlandırdığını, ayrıca Güzelyurt Müzesi’ne yeni bir çehre kazandırdığını ifade etti.Güzelyurt Sivil Toplum Platformu Sözcüsü Şinasi Özdeş de, Güzelyurt esnafı olarak yıllardır bu konuda mücadele ettiklerini kaydederek, bakanlığın ilgi ve desteği ile birlikte bölge sivil toplum örgütleri ve esnafının çalışmaları sonucu Güzelyurt için “miladı” gerçekleştirdiklerini söyledi.