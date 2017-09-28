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28 Eylül 2017 Perşembe 16:40

TURİST REHBERİ YETİŞTİRME KURSU DİPLOMALARI VE TURİST REHBERİ KİMLİK KARTLARI DAĞITILDI

33. Dönem Turist Rehberi Yetiştirme Kursu’nun diplomaları ve 2017-2018 Turist Rehberi Kimlik Kartları törenle dağıtıldı.

TURİST REHBERİ YETİŞTİRME KURSU DİPLOMALARI VE TURİST REHBERİ KİMLİK KARTLARI DAĞITILDI
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33. Dönem Turist Rehberi Yetiştirme Kursu’nun diplomaları ve 2017-2018 Turist Rehberi Kimlik Kartları törenle dağıtıldı.

Kumarcılar Hanı’nda saat 18.00’de yer alan törene Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katılarak konuşma yaptı.

Törende, Turizm Bakanlığı yetkilileri ve rehberler hazır bulundu.

Bakan Ataoğlu, rehberliğin önemine işaret ettiği konuşmasında, böyle bir etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Turizmi geliştirmek için yapılan çalışmalara değinen Bakan Ataoğlu, turizmin geliştirilmesi ve ülkenin tanıtımı çalışmalarında rehberlerin çok önemli bir payı ve katkıları olduğunu kaydetti.

Bugünkü etkinlikte Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı’nın bulunmamasını eleştiren Bakan Ataoğlu, bu konun ileriki günlerde ciddi olarak değerlendirileceğini söyledi.

Rehberlerin sorunları olduğunu, bu konuda yapılan çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Ataoğlu, rehber eksiklikleri konusundaki sorunların çözümü için yeni bir eğitim programı açılacağını belirtti.

Bakan Ataoğlu, sessiz rehberlik konusuna da önem verdiklerini söyleyerek, bu konuda gerekli adımların atılacağını da sözlerine ekledi.
Bakan Ataoğlu’nun konuşması sonunda diploma ve kimlik artları dağıtıldı.

33. Dönem Turist Rehberi Yetiştirme Kursu'nda başarılı olan 9 kişiye diploma ve 180 kişiye de 2017-2018 Turist Rehberi Kimlik Kartları verildi.


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