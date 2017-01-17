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17 Ocak 2017 Salı 12:35

Turist Olarak Geldi, Adam Bıçakladı

Turist Olarak Geldi, Adam Bıçakladı
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 Turist Olarak Geldi, Adam Bıçakladı


Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber


 Lefkoşa’da Kumsal Parkı içerisinde kendisine baktı gerekcesi ile Yalçın Okan Yıldırım’ı bıçaklayan ve ülkemize Türkiye’den turist olarak gelen zanlı Hüseyin Akar tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun huzurda bulunan zanlı Hüseyin Akar’ın Lefkoşa’da tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 19 cm bıçak ile kendisine baktığı gerekçesiyle müşteki Yalçın Okan Yıldırım’ı sol ayak baldır kısmından bıçakla yaraladığını söyledi. Polis olayın akabinde suç üstü hali tutuklanan zanlı aleyhyine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını yapılan araştırmada zanlının ülkemizde turist statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç zanlının statüsünüde dikkate alarak tutuklu yargılanmasının uygun olacağına bulgu yaptı ve zanlının 2 ay süre ile hükümsüz tutuklu olarak ceza evinde beklemesine emir verdi.

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