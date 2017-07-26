Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:45

Turgay Akalın’dan Sağlığın Önemi

Turgay Akalın'dan Sağlığın Önemi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
KAÜ Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü; Turgay Akalın’dan Sağlığın Önemi

‘’Geleceğin Sağlıkçılarına Sesleniyorum’’

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdür’ü Turgay Akalın,
Bilgi Platformu Programı’n da ‘’sağlık alanında ki deneyimlerini ve yeni dönemde yeni
gelen öğrenciler için hazırladığı projelerden’’ bahsetti.
Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen ruhen ve sosyal
yönden tam bir iyilik halidir. Her insan zaman zaman hastalanır. Hastalanmayan insan
neredeyse yok gibidir. Ama önemli olan bu hastalıkların teşhisinin erken konularak hızlı bir
şekilde tedavi edilebilmesidir. Erken teşhisin hayat kurtardığı uzmanlar tarafından sıkça
tekrarlanan bir gerçektir. Bu nedenle henüz hastalanmadan rutin kontrollerin yapılması
gerekmektedir.

Dr. Turgay Akalın;

Sağlık çok önemlidir ve kaybedildikten sonra kolay kolay geri
gelmemektedir.
Biz insanlar her şeyin değerini sonradan anladığımız gibi sağlığının değerini de maalesef
sağlığını kaybettikten sonra anlıyoruz. Bu durum oldukça üzücü ancak hepimiz bu konuya
karşı biraz duyarlı olursak hastalıklarımızı çok daha kolay iyileştirebiliriz. Bu yüzden yeni
gelecek öğrencilerime ilk öğreteceğim ders ‘’sağlığın önemi’dir.’’
Gençlerimizden gelen cesaret, dinamizm ile yeni şeyler deneme merakı, üniversite tarafından
keşfedilip, cesaretlendirelecek ve ülkemizdeki mevcut sistemin gelişimine katkıda
bulunacaktır. Hiç kuşku yok ki bu çabalar ülkemizdeki sağlığın dünya standartlarına
ulaşmasında yararı olacaktır.

Akalın; ‘’tüm bunların ışığında elimizdeki gücümüz ve özgüvenimizle ülkemizdeki sağlık
hizmetinin kalitesini en yüksek seviyede tutmak, nitelikli sağlık hizmetini yurdun her bir
yanında ulaşılabilir kılmak, uluslararası düzeyde imrenilecek sağlık eğitim
standartlarını yakalama ve başarılı bir sağlık politikası üretmesine katkıda bulunmak,
bizlerin en önemli misyonu olacaktır.’’diyerek belirtti. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Turgay Akalın’dan Sağlığın Önemi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adanır’dan Yeni Kitap… Adanır’dan Yeni Kitap…
İş Kadınları Derneği, Girne’nin Sorunlarını Ele Aldı İş Kadınları Derneği, Girne’nin Sorunlarını...
Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Yardım Alan İhtiyaçlı Ailelerin Çocukları Ücretsiz Sünnet Ettirildi Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Yardım Alan İhtiyaçlı...
Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı’nın Girişimcilik Projesi’ne 72 Başvuru Yapıldı Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı’nın Girişimcilik...
Cumhurbaşkanı Akıncı, Güzellik Yarışmasına Katılan Gençleri Kabul Etti Cumhurbaşkanı Akıncı, Güzellik Yarışmasına...
KTÖS, AÖA İle LAÜ Arasında İmzalanan Protokolü Reddettiklerini Açıkladı KTÖS, AÖA İle LAÜ Arasında İmzalanan Protokolü...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Adanır’dan Yeni Kitap…
Televizyon programcısı, araştırmacı-yazar Eralp Adanır’ın 11. kitabı “Özelde Mağusa, Genelde Kıbrıs...

Haberi Oku