Turgay Akalın’dan Sağlığın Önemi

‘’Geleceğin Sağlıkçılarına Sesleniyorum’’

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdür’ü Turgay Akalın,Bilgi Platformu Programı’n da ‘’sağlık alanında ki deneyimlerini ve yeni dönemde yenigelen öğrenciler için hazırladığı projelerden’’ bahsetti.Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen ruhen ve sosyalyönden tam bir iyilik halidir. Her insan zaman zaman hastalanır. Hastalanmayan insanneredeyse yok gibidir. Ama önemli olan bu hastalıkların teşhisinin erken konularak hızlı birşekilde tedavi edilebilmesidir. Erken teşhisin hayat kurtardığı uzmanlar tarafından sıkçatekrarlanan bir gerçektir. Bu nedenle henüz hastalanmadan rutin kontrollerin yapılmasıgerekmektedir.Sağlık çok önemlidir ve kaybedildikten sonra kolay kolay gerigelmemektedir.Biz insanlar her şeyin değerini sonradan anladığımız gibi sağlığının değerini de maalesefsağlığını kaybettikten sonra anlıyoruz. Bu durum oldukça üzücü ancak hepimiz bu konuyakarşı biraz duyarlı olursak hastalıklarımızı çok daha kolay iyileştirebiliriz. Bu yüzden yenigelecek öğrencilerime ilk öğreteceğim ders ‘’sağlığın önemi’dir.’’Gençlerimizden gelen cesaret, dinamizm ile yeni şeyler deneme merakı, üniversite tarafındankeşfedilip, cesaretlendirelecek ve ülkemizdeki mevcut sistemin gelişimine katkıdabulunacaktır. Hiç kuşku yok ki bu çabalar ülkemizdeki sağlığın dünya standartlarınaulaşmasında yararı olacaktır.Akalın; ‘’tüm bunların ışığında elimizdeki gücümüz ve özgüvenimizle ülkemizdeki sağlıkhizmetinin kalitesini en yüksek seviyede tutmak, nitelikli sağlık hizmetini yurdun her biryanında ulaşılabilir kılmak, uluslararası düzeyde imrenilecek sağlık eğitimstandartlarını yakalama ve başarılı bir sağlık politikası üretmesine katkıda bulunmak,bizlerin en önemli misyonu olacaktır.’’diyerek belirtti.