Turgay Akalın’dan Sağlığın Önemi

‘’Geleceğin Sağlıkçılarına Sesleniyorum’’
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdür’ü Turgay Akalın,
Bilgi Platformu Programı’n da ‘’sağlık alanında ki deneyimlerini ve yeni dönemde yeni
gelen öğrenciler için hazırladığı projelerden’’ bahsetti.
Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen ruhen ve sosyal
yönden tam bir iyilik halidir. Her insan zaman zaman hastalanır. Hastalanmayan insan
neredeyse yok gibidir. Ama önemli olan bu hastalıkların teşhisinin erken konularak hızlı bir
şekilde tedavi edilebilmesidir. Erken teşhisin hayat kurtardığı uzmanlar tarafından sıkça
tekrarlanan bir gerçektir. Bu nedenle henüz hastalanmadan rutin kontrollerin yapılması
gerekmektedir.
Dr. Turgay Akalın;
Sağlık çok önemlidir ve kaybedildikten sonra kolay kolay geri
gelmemektedir.
Biz insanlar her şeyin değerini sonradan anladığımız gibi sağlığının değerini de maalesef
sağlığını kaybettikten sonra anlıyoruz. Bu durum oldukça üzücü ancak hepimiz bu konuya
karşı biraz duyarlı olursak hastalıklarımızı çok daha kolay iyileştirebiliriz. Bu yüzden yeni
gelecek öğrencilerime ilk öğreteceğim ders ‘’sağlığın önemi’dir.’’
Gençlerimizden gelen cesaret, dinamizm ile yeni şeyler deneme merakı, üniversite tarafından
keşfedilip, cesaretlendirelecek ve ülkemizdeki mevcut sistemin gelişimine katkıda
bulunacaktır. Hiç kuşku yok ki bu çabalar ülkemizdeki sağlığın dünya standartlarına
ulaşmasında yararı olacaktır.
Akalın; ‘’tüm bunların ışığında elimizdeki gücümüz ve özgüvenimizle ülkemizdeki sağlık
hizmetinin kalitesini en yüksek seviyede tutmak, nitelikli sağlık hizmetini yurdun her bir
yanında ulaşılabilir kılmak, uluslararası düzeyde imrenilecek sağlık eğitim
standartlarını yakalama ve başarılı bir sağlık politikası üretmesine katkıda bulunmak,
bizlerin en önemli misyonu olacaktır.’’diyerek belirtti.