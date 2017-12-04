Turanlı : Havaalanı inşaatı durdu haberleri gerçek değil

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı Ercan Havalimanı hakkında KIBRIS MANŞET'E konuştu.

Turanlı, son günlerde gündeme gelen Ercan Havalimanı inşaatının durduğuyla ilgili haberlerin gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

Yeni terminal binası inşaatını kimse durdurmuş değil diyen Emrullah Turanlı, inşaat tüm hızıyla devam ediyor, yatırımcı benim, benim yaptığım işi kim durdurabilir, böyle bir şey söz konusu değil sadece taşeron firmaların bazıları ayrılmak istediğini belirtti.

Emrullah Turanlı açıklamasının devamında, Günay Çerkez bey bazı işleri bırakmak istiyor, normalde taşeron firma ayrılamaz çünkü sözleşmemiz var ama bu firmalar hepsi benim arkadaşlarım yapmak istemiyorsa yapmasın benim ekibim ekipmanım her şeyim var çok şükür kendimiz yaparız , dolayısı ile Havalimanı yeni terminal binası inşaatında hiç bir aksama yok ve biz işimizi son hızla yapıp bitireceğiz, söz verdiğimiz tarihte de yeni terminal binasının açılışını sağlayacağız dedi.

Kıbrıs ve Kıbrıs halkını çok seviyoruz halkta bizi seviyor, yatırımlarımız devam edecek, Lapta da beş yıldızlı bir Otele başlıyoruz biz Kıbrıs'a çok ciddi yatırımlar yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz diyen Turanlı gerçek bir Kıbrıs sevdalısı olduğunu belirtti.

Üçüncü kez Vergi Rekortmeniyiz.

Kıbrıs tarihinde havaalanı gelirleri olarak Devletin kasasına ilk kez yılda 100 Milyon giriyor. 2017 yılının ilk 3 çeyreğinde yaklaşık 70 Milyonu ödedik son çeyrek gelir paylaşımı kaldı 15 Ocak 2018'de ödenecek, onunla birlikte yıllık ödenen rakam 100 Milyon TL'yi geçeceğini de belirten Emrullah Turanlı, Kıbrıs halkına kaliteli hizmet veriyoruz biz buraya 200 Milyon yatırım yapıyoruz mücadelemiz devam edecek, bu yıl üçüncü kez vergi rekortmeni olduk, rekortmenliği kimseye bırakmaya niyetim yok dedi.