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21 Aralık 2016 Çarşamba 07:39

TUR REHBERLERİNE VAKIF KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ KONULARINDA EĞİTİM VERİLDİ

Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında eğitim seminerleri alan profesyonel tur rehberlerine sertifikaları verildi.

TUR REHBERLERİNE VAKIF KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ KONULARINDA EĞİTİM VERİLDİ
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TUR REHBERLERİNE VAKIF KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ KONULARINDA EĞİTİM VERİLDİ

BENTER: “GELECEK NESİLLERİN TARİHİNİ VE

KÜLTÜRÜNÜ DAHA İYİ BİLMESİNİ ARZU EDİYORUZ”

Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında eğitim seminerleri alan profesyonel tur rehberleri, sertifikalarını aldı.

“Bir Vakıf Ada: Kıbrıs” temalı projeye katılanlara Kıbrıs Türk Rehberler Birliğine bağlı rehberler tarafından Ada’da Osmanlı Devleti döneminde kurulan vakıflar ve bu vakıflara ait abide eserler ve günümüzdeki durumları ile vakıf olgusu konularında bilgi verildi.

Osmanlı dönemi vakıflarının ve bu vakıflara ait eserlerin yerli ve yabancı turistlere tanıtılarak, “Vakıf Medeniyeti” olgusunun anlaşılması amacıyla düzenlenen programın ardından rehberler, Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa bölgelerinde bulunan eserleri ziyaret etti.

Eğitim seminerlerinin tamamlanmasının ardından 45 tur rehberi, “Vakıf” merkezli alternatif turizm alanında eserleri yerinde görerek, “Vakıf Rehber” sertifikasını aldı.

“KIBRIS'TA OSMANLI'NIN BİRÇOK ESERİ VAR”

Bedestan'da düzenlenen sertifika töreninde konuşan, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Osmanlı'nın 300 yıl boyunca Kıbrıs'ta hakimiyet kurduğunu anımsatarak, Ada’da Osmanlı döneminden kalan birçok eser olduğunu söyledi. Kıbrıs'ta bulunan eserleri genel müdür olduktan sonra öğrendiğini anlatan Benter, bunun çok acı bir şey olduğunu dile getirdi.

Benter, bu eğitim çalışmalarının devam etmesini istediklerini ifade ederek, gelecek nesillerin tarihi, kültürünü daha iyi bilmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Aslı Ceren İnanç da, bu projenin 2014 yılından itibaren, Türkiye’de turizm alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa, profesyonel tur rehberlerinin katılımları ile gerçekleştirildiğini belirterek, proje kapsamında Türkiye’de bugüne kadar yaklaşık bin tur rehberine vakıf kültürü ve medeniyeti konularında eğitim verildiğini söyledi.

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Türkiye VakıflarKıbrıs VakıflarSertifika
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