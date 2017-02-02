TÜP GAZA ZAM



Tüp gaz fiyatları 30 günde 3'üncü kez zamlandı.Ev tipi tüp gazın fiyatı 46.5 TL'ye yükseldi. Soğuk kış günlerinde evlerinde tüp gaz ile ısınmaya çalışan vatandaşlara yine kötü haber; tüp gaza zam geldi. Geçtiğimiz Kasım ayında 39 TL olan ev tipi tüp gaz, peş peşe zamlarla 46.5 TL'ye yükseldi. 7 Ocak 2017'de tüp gaz fiyatı 45 TL olmuştu. 20 Ocak tarihinde yeni bir zamla tüp gaz bu kez 46 TL'den satılmaya başlandı. Ve 3 Şubat itibarıyla tüp gaz bu kez 46.5 TL. Söz konusu zammın hem kooperatif hem de özelde uygulanacağı bildirildi.Yenidüzen