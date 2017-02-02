Tüp gaz fiyatları 30 günde 3'üncü kez zamlandı.
Ev tipi tüp gazın fiyatı 46.5 TL'ye yükseldi. Soğuk kış günlerinde evlerinde tüp gaz ile ısınmaya çalışan vatandaşlara yine kötü haber; tüp gaza zam geldi. Geçtiğimiz Kasım ayında 39 TL olan ev tipi tüp gaz, peş peşe zamlarla 46.5 TL'ye yükseldi. 7 Ocak 2017'de tüp gaz fiyatı 45 TL olmuştu. 20 Ocak tarihinde yeni bir zamla tüp gaz bu kez 46 TL'den satılmaya başlandı. Ve 3 Şubat itibarıyla tüp gaz bu kez 46.5 TL. Söz konusu zammın hem kooperatif hem de özelde uygulanacağı bildirildi.
Yenidüzen