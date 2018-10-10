NEVZAT: “RAKAMIN DÜŞMESİ İÇİN KIBRIS TÜRK PETROLLERİ’YLE İSTİŞARE EDİYORUZ”

Tüp gaza zam geldi.

10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı, 59 TL’den 82.5 TL’ye yükseldi. Zamlı fiyat, yarından itibaren uygulamaya girecek.

Bu rakamla, tüpgaza yüzde 39.8 zam gelmiş olacak.

TAK muhabirinin sorusu üzerine zam bilgisini doğrulayan Koop Gaz Müdürü Nevzat Nevzat, rakamın düşürülmesi için Kıbrıs Türk Petrolleri’yle istişare ettiklerini söyledi.

Nevzat, dövizdeki ve borsalardaki artış nedeniyle, üç tüp gaz firmasının Kıbrıs Türk Petrolleri’nden sağladığı gazın fiyatında artış olduğunu ve maliyetlerin yükseldiğini bildirdi.

Nevzat, zam kararının alındığını ancak rakamın düşürülebilmesi için Kıbrıs Türk Petrolleri’yle görüştüklerini, açıklanan rakamda düşüş yönünde değişiklik olabileceğini ifade etti.

Öte yandan Maliye Bakanı Serdar Denktaş da TAK muhabirinin sorusu üzerine, rakamın düşmesi için uğraş verdiğini ancak rakamda büyük değişiklik olamayacağını söyledi.