Tunç teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Hamza Tarman Olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman, zanlı Selman Tunç’un 20 Kasım’da 02.00’de Gönyeli’de daha önceden aralarında kız meselesi yüzünden husumeti olan Talip Çelik’in evine giderek, katlanabilir bıçakla kafasına birkaç kez vurup, ciddi şekilde darp ettiğini ve ağız uzunluğu 8 santim, toplam uzunluğu 23 santim olan bıçakla sol karın kısmına bir kez saplayarak, yaraladığını kaydetti. Tarman, müştekinin Cerrahi Servis’te müşahede altında olduğunu söyledi. Tarman, zanlının TC vatandaşı olan zanlının bir üniversitede öğrenim gördüğünü belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

