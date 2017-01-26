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26 Ocak 2017 Perşembe 11:56

Tunalı Sennaroğlu’nun UBP’ye Katılmasını Eleştirdi

Tunalı Sennaroğlu'nun UBP'ye Katılmasını Eleştirdi
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Sosyal Demokrat Parti (SDP) Başkanı Tözün Tunalı, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun, UBP’ye katılmasını eleştirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Tunalı, “CTP tarafından aday gösterilerek belediye başkanlığına seçilen bir kişinin UBP’ye transfer olmasını kabul etmenin mümkün olmadığını” savundu.

Tunalı,  “Sosyal Demokrat Parti olarak önerimiz bir parti adına seçime giriliyorsa istifa edecekse bağımsız kalmalıdır. Başka bir partiye geçemez diye yasal değişikliğe gidilmesinde yarar vardır. Her geçen gün yüzsüzleşen bir siyasetle karşı karşıya kalan KKTC halkı bu partileri ve bu değişimi yapanları iyi tanımalıdır” ifadelerini kullandı.

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