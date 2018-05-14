Tümü iptal ve erken seçim

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İstisnai vatandaşlık verilmeye başlandığı ilk günden beri Bakanlar Kurulu kararıyla verilen tüm vatandaşlıkların iptali isteniyor.

Kıbrıs Manşet'e ulaşan vatandaşlıkları iptal edilmiş bir kısım vatandaş, sadece 175 kişinin iptal edilmesinin çözüm olmadığını söylediler. İsmi bizde saklı olan vatandaşlar çok uzun yıllardan beri KKTC Bakanlar Kurulu’nun çeşitli zamanlarda uygun gördüğü kişilere Sabıka Kaydının olmaması ve sağlık kurulundan olumlu görüş verilmesi şartıyla KKTC Vatandaşlığı verildiğini ve bu şekilde vatandaş olan onbinlerce kişiden eğer iptal yapılacaksa sadece 175 kişinin değil tamamının yapılması gerektiğini söylediler.

175 kişinin vatandaşlığı iptal edilirken uygulanan kriterlerin neler olduğu açıklanmazken, bu kriterleri belirleyenlerin de, kriterlere uygun olup olmadığını denetleyenlerin de kim oldukları sır gibi saklanıyor.

Geçmiş dönemde Parti ile Devlet işlerinin karıştırılması ile ilgili acımasız eleştiri yapanların bugün listeleri hazırlarken Bakanlık Bürokratlarından kimsenin bu değerlendirmeler sırasında bulunmaması, hiçbir İçişleri Bakanlığı Bürokratının bu değerlendirme ve liste çalışması sırasında yer almaması Devlet işlerinde Devletin Bürokratları yer almıyorsa kimler bu işi yürütüyor sorusunu akla getiriyor.

Vatandaşlık iptalleri sonrasında akla gelen sorulardan bir tanesi de sadece 49 tercih oyu farkla seçim kaybeden bir milletvekili adayının bu vatandaşlıkların iptali sonrasında durumunun ne olacağı ? Bir başka değişle yaklaşık 100 oy farkla Girne’de 1 milletvekilliği YDP’den DP’ye geçmiş, DP içerisinde ise sadece 49 oy farkla milletvekilliğini kazanan Koral Çağman olmuştu.

Böylesi bir durumda eğer iptaller yayınlanır ve yürürlüğe girerse Girne’deki seçimlerin tekrarlanması gündeme gelebilir mi ?

Bakanlar Kurulunun İçişleri Bakanlığı tarafından istisnai vatandaşlıklardan 1200 tanesini incelendiğini ve 175 tanesinin geri alındığı açıklaması sonrası akla gelen sorular var .

İşte merak edilen ve Kıbrıs Manşete gündeme getirmesi için iletilen sorulardan bazıları :



1- Herşey şeffaf olacak diyenler bu incelemeyi kimlerin yaptığını gizliyorlar ? Merak edenler için belirtelim ki bu işlemlerden ve isimlerden Içişleri Bakanlığının hiçbir bürokratının haberi yoktur.



2- Liste halen daha resmi gazetede yayınlanmadı ve liste henüz yayınlatılmak üzere başbakanlığa da gönderilmedi. Pekala liste niye yayınlanmıyor ?



3- Listeden sızan isimler dolayısıyla Türkiye'den bazı isimlerle ilgili hükümete baskı geldiği ve o isimlerin çıkarılarak yerine yeni isimlerle değişikliğe gidildiği iddiaları doğru mu ?



4- Hükümetin istisnai vatandaşlık verme hakkı var mıydı ?



5- Hükümetin istisnai vatandaşlık verme hakkı yoksaydı niye inceleme yapılıyor ? Niye hepsi iptal edilmiyor ?



6- Hükümetin istisnai vatandaşlık verme hakkı varsaydı ve bu yetki ilgili hükümete verilmişse niye ve hangi gerekçelerle iptaller yapılıyor ?



7- 175 kişi iptal ediliyorsa ve bunlarla aynı koşullarda istisnai yetkiyle vatandaş olmuş diğer isimlerin iptal edilmemesinin gerekçesi ne olabilir ?



8- Vatandaş olduğu için milyonlarca liralık yatırım yapıp araziler alanların aldikları araziler evler vatandaşlıktan çıkınca ne olacak ?

9- Vatandaş olduğu için seferberlik görevine çağrılan ve 16 Mayıs Çarşamba günü seferberlik görevine gitmesi gereken vatandaş ne yapacak ?

10- 175 kişilik liste içerisinde yer alan Halkın Partisine yakın isimler ve ülkemizde görev yapan üst düzey komutan eşleri, Türkiye’deki Hükümete yakın isimlerle ilgili nasıl bir işlem yapılacak?

11- Vatandaşlık hakkı aldığı için Ülkemizde yatırımlar yapan, şirketler kurup gayrımenkuller alan insanların vatandaşlıkları iptal edilirken hiçbir yatırım yapmayan bazılarının vatandaşlık haklarının devamındaki kriterler nelerdir ?



Kıbrıs Manşete ulaşan Vatandaşlar, Halk dövizden ve pahalılıktan perişan durumdayken istisnai vatandaşlık kimsenin umurunda değil diyerek dörtlü Koalisyon Hükümetine seslenerek;

Samimiyseniz önce

A- Hatalı icraatlarla ilgili olanları, makam ve mevkisine bakılmaksızın yargıya götürün.

B- Eti, sütü, gazı ucuzlatın.

C- Faizleri düşürecek aksiyonlar alın.

D- Gençlerin önünü açacak kararlar alın.

Yani kısaca artık intikam duygularından arının ve halkı direk ilgilendiren konularda icraatlar üretmek için kararlar alın dediler.

Kıbrıs Manşet olarak üzerimize düşen görevi yerine getirecek ve konunun takipçisi olacağız. Bu konuyla ilgili yayınlarımız devam edecek ve konunun muhataplarıyla ilgili daha detaylı haberler yapmaya da devam edeceğiz.

Bu işin doğrusu eğer eşitlik ve adaletten bahsedeceksek istisnai vatandaşlıkların ya tümü geçerli olmalı ya da geçmişten günümüze tümü iptal edilmelidir.

Yok eğer içlerinde vatandaş olduktan sonra Milletvekili de seçilen ve hatta ilk sigorta priminin Milletvekilliğinden yattığı iddia edilen kişilerin de bulunduğu listelerden bu bendendir , bu değildir şeklinde seçmeceler yapılarak eleme yapılacaksa bunun adaletli hiçbir tarafı yoktur ve bu eşitlik ilkesine de aykırı bir davranış, kin ve öfke ile alınmış garezli bir karardan öteye gidemez.

Eğer öyle güçlü bir iktidarımız da varsa önerimiz istisnai vatandaşlıkların kişiye göre eleyerek değil tamamının iptal edilerek derhal bir erken genel seçime gidilmesidir.

Tabii böylesi güçlü bir irade varsa…