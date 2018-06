Tümgeneral Yıldırım Yeni Yönetimini Oluşturan Emekli Polisler Derneği’ni Ziyaret Etti

DERNEK BAŞKANLIĞINA ÇIRAKOĞLU SEÇİLDİGAZİMAĞUSA, GİRNE, GÜZELYURT VE İSKELE ŞUBELERİNİN YÖNETİM KADROLARI DA BELİRLENDİLefkoşa, 10 Haziran 18 : Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBKK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım olağan genel kurul toplantısı yaparak yeni yönetimini belirleyen Emekli Polisler Derneği’ni ziyaret ederek yeni yönetime başarı diledi.Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu, Tümgeneral Yıldırım’a anı plaketi takdim etti.Dernekten verilen bilgiye göre, 35 kişilik yönetim kurulu üyeleriyle ilgili görev dağılımı ilk toplantıda yapıldı. Buna göre, Genel Başkan Nurettin Çırakoğlu, Genel Başkan Birinci Yardımcısı Kaynak Karasel, Genel Başkan İkinci Yardımcısı Server Gövsa, Genel Sekreter Birol Atasü, Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Güleç oldu.Muhasip Özel Kasaboğlu, Veznedar Kemal Sivri, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mehmet Tümkan, Lokaller Sorumlusu Erhan Boranbay, üyeler sorumlusu Ali Tolgalı, faal üye Ahmet Küçük, yedek üye Ergün Tunçkan olurken, denetleme ve disiplin kurulları da belirlendi.Buna göre, Denetleme Kurulu Başkanı İbrahim Altıner, üyeler Bülent Denizkıran, Kerim Özyay, yedek üye Ali Cengiz, Disiplin Kurulu Başkan Can Sinan Karlıova, üyeler Yusuf Güngörmüş, Kadir Özyay ve yedek üye Halis Bozdemir oldu.Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele şubelerinin yönetim kadroları da belirlendi.MAĞUSAGazimağusa Şubesi Başkanı Mustafa Şafak, Sekreter Ümit Özaktan, Sosyal İşler Sorumlusu Taner Tekbıyık, Üyeler Sorumlusu Necat Asilsoy, faal üye Ramadan Abbasoğlu, yedek üye Hüseyin Başbuğ oldu.GİRNEGirne Şubesi Başkanlığına Gülay Deryagil getirildi. Sekreter Arif Barbaros, Sosyal İşler Sorumlusu Ertoğrul Bildağ, Üyeler Sorumlusu Hasan Özkanlı, faal üye Ahmet Güner, yedek üye Turgut Özbirim oldu.GÜZELYURTGüzelyurt Şubesi Başkanı Mehmet Curcioğlu, Sekreter Mehmet Ayyıldız, Sosyal İşler Sorumlusu Ali Şükrüler, Üyeler Sorumlusu Hüseyin Durukan, faal üye Hasan Polatkan, yedek üye Kemal Sayal oldu.İSKELEİskele Şubesi Başkanı Ahmet Karagözlü, Sekreter Mustafa Dinsev, Sosyal İşler Sorumlusu Kemal Can, Üyeler Sorumlusu Ekrem Can, faal üye Yusuf Önder, yedek üye Kemal Rayl oldu.(RÇ/HÖ)