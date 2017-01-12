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12 Ocak 2017 Perşembe 13:17

TÜM PROJELER TAMAMLANDI

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) , Mimarlık bölümü öğrencileri dönem sonunda birbirinden özel proje sunumları gerçekleştirdiler.

TÜM PROJELER TAMAMLANDI
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TÜM PROJELER TAMAMLANDI

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) , Mimarlık bölümü öğrencileri dönem sonunda birbirinden özel proje sunumları gerçekleştirdiler. KAÜ Mimarlık Fakültesi Öğr.Üyesi, Farhan Abdullah Aliuboori yapmış olduğu açıklamada ;

Tüm projeler tamamlandı ve teslim edildi, bu güzel dönem tatlı bir yoğunluk ve yorgunlukla geçti.Tüm projeleri inceledim.Mimarlık fakültesi öğrencilerimiz gerçekten çok yaratıcı.Geçtiğimiz haftalarda KAÜ Mimarlık fakültesi öğrencileri farklı bir proje sunumu gerçekleştirmişlerdi.Sunum sonunda projenin mimarları, proje sunumunda dizayn ettikleri tüm köprüleri bütün dünyaya armağan ederek ‘’Tüm köprülerimiz dünya barışı köprülerimiz olsun’’ diyerek sosyal mesaj vermeyi de unutmadılar.





Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ‘nün birebir ve disiplinlerarası eğitim sistemi öğrencilerle öğretmenleri arasında mükemmel bir bağ kurulmasını sağlıyor.Bu bağ sayesinde daha yaratıcı, özgüvenli ve istikrarlı mimarlar ortaya çıkıyor. Biz eğitimciler olarak bunalrı görmekten gurur ve onur duyuyoruz’’ dedi.

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Anahtar Kelimeler
MimarlıkProjeKAÜ
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