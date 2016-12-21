Tüm Kıbrıs Sendikal Formu, Müzakere Sürecine Destek Verdi

Bazı Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum sendikalarının oluşturduğu Tüm Kıbrıs Sendikal Formu Daimi Komitesi, Kıbrıs sorununa çözüm bulma hedefiyle yürütülen müzakerelere destek verme kararı aldı.

Bazı Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum sendikalarının oluşturduğu Tüm Kıbrıs Sendikal Formu Daimi Komitesi, Kıbrıs sorununa çözüm bulma hedefiyle yürütülen müzakerelere destek verme kararı aldı.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, Tüm Kıbrıs Sendikal Formu Daimi Komitesi’nde yer alan TÜRK-SEN, DEV-İŞ, KTAMS, SEK, PEO ve PASYDY’den temsilcilerin, dün SEK Genel Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantıda müzakereleri ele aldığını belirtti.

Toplantıda müzakere sürecine destek verilmesi konusunda görüş birliğine varıldığını kaydeden Bıçaklı, 4 Ocak’ta daimi komitenin yeniden bir araya gelmesi, basına bu konuda açıklama yapılması, 9 Ocak’ta da Tüm Kıbrıs Sendikal Formu üyelerine açık geniş tabanlı toplantı düzenlenmesi ve ardından da kamuoyuna açıklama yapılması kararlarının alındığını ifade etti.