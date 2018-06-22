“Tüm Engelliler Hizmet-Sen’de Örgütlenmeli”

Hizmet Sendikası (Hizmet-Sen), engellileri Hizmet-Sen çatısı altında örgütlenmeye çağırarak, “Örgütlenmedikçe hak ve sosyal menfaat elde etme imkansız” dedi.

Hizmet-Sen Engelliler Sekreteri Süleyman Sürer, yazılı açıklamasında, engellilerin sorunlarının her geçen gün arttığını ifade ederek, binlerce engellinin sorununun çözümünün örgütlenmekten geçtiğini, farklı sivil toplum örgütleri çatısı altında olmakla mücadelenin yükseltilemeyeceğini savundu.



“Tüm engelliler Hizmet-Sen’de örgütlenmelidir” diyen Süleyman Sürer, “Birlik, mücadele ve dayanışma olmadan hak elde etmek mümkün değil” ifadesini kullandı.