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11 Temmuz 2017 Salı 07:23

Tüm engellere rağmen 4 işletme mühürlendi

Tüm engellere rağmen 4 işletme mühürlendi
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 Tüm engellere rağmen 4 işletme mühürlendi

Altınkumsal’da özel sit alanı içerisindeki 4 izinsiz işletme bugün mühürlendi

Çevre Koruma Dairesi, mahkeme tarafından haklarında yıkım kararı çıkan Altınkumsal’da özel sit alanı içerisindeki izinsiz Livana, Gold Island, Hasan Turtle Beach ve Sea Bird isimli işletmeleri bugün sabah işletmecilerin tüm engellerine rağmen mühürledi. Bugün sabah saatlerinde başlayan mühürleme işleminde 4 işletmeye ait olan ve bir çoğunda müşteri bulunan toplam 75 bungalov boşaltılarak mühürlenirken, “Sea Bird” isimli işletmenin dışında diğer 3 işletmenin restoranları, tuvaletleri ve duşları da mühürlendi.

“Ya beni öldürürsünüz ya da gidersiniz…”

Mahkeme tarafından verilen kararı uygulamak üzere harekete geçen Çevre Koruma Dairesi, polis eşliğinde ilk olarak Hasan Korkmaz’ın işletmeciliğini yaptığı “Hasan Turtle Beach” isimli işletmeye gitti ancak Hasan Korkmaz’ın engeliyle karşılaştı. Önce İskele’de bulunan kaçak yapıların mühürlenmesi gerektiğini söyleyen Korkmaz, “Ya beni öldüreceksiniz ya da gideceksiniz. Kendimi de yakarım burayı da yakarım” diyerek direndi. Çevre Koruma Dairesi yetkilileri ile gerginlik yaşayan Hasan Kormaz ve Korkmaz’a destek veren diğer işletmeciler Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı’dan 1 haftalık bir süre istediler.

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Aktolgalı: “Geri adım atmak yok…”

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, yaşanan gerginlik üzerine işletmecilere durum değerlendirmesi yapacaklarını ve tekrar görüşeceklerini söyledi. Aktolgalı, daha sonra işletmecilerle yeniden bir araya gelerek en üst makamla görüştüğünü ve kendisine “Geri adım atmak yok”  şeklinde emir verildiğini belirtti. Tüm engellere ve direnişlere rağmen “Hasan Turtle Beach” isimli işletmenin 12 bungalovu, tuvalet ve duşları ve restoranı Çevre Koruma Dairesi tarafından mühürlendi.

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Civelek: “Bu sezonu geçireceğimizin sözünü vermişlerdi…”
Mühürlenecek işletmeler listesinde “Gold Island” isimli işletmesinin de bulunduğu Hüseyin Civelek, Çevre Koruma Dairesine tepki göstererek kimliklerinden dolayı kendilerine böyle davranıldığını, 40 yıldır KKTC’de yaşadıklarını ancak Kıbrıslı olamadıklarını söyledi. “Lefkoşa’ya, Mağusa’ya, Girne’ye hiç bir şey yapmıyorlar. Devletin gücü buraya mı yetiyor” diye isyan eden Civelek, yıkım emrini kabul ettiklerini ve kendilerine yer gösterilmeden yıkım işleminin gerçekleşmeyeceğinin söylendiğini ancak kendilerine henüz yer gösterilmediğini dile getirdi. Mahkemede yargılanmadıklarını da ifade eden Civelek, “Savcı ve yargıç odada görüştü. Mühürleme kararı aldılar. Avukatlarımız da bize bu sezon yerlerimizde kalacağımızı söylediler ama bugün mühürlemeye geldiler” şeklinde konuştu. Civelek’in işletmeciliğini yaptığı “Gold Island” isimli işletme de bugün mühürlenen işletmeler arasında yerini aldı. Çevre Koruma Dairesi yetkilileri “Gold Island” isimli işletmenin 22 bungalovunu, duşlarını, tuvaletlerini ve restoranını mühürledi.

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Odalar boşaltıldı ve mühürlendi…

Çevre Koruma Dairesi yetkilileri, Ali Çebi’nin işletmeciliğini yaptığı “Sea Bird” isimli işletmenin bungalovlarını da mühürlemeye gitti. “Sea Bird” isimli işletemeye giden yolu araçlarıyla kapatan işletmeciler, polisin kendilerini ikna etmesi üzerine yolu açtılar. Mühürleme işlemi için işletmeye giden Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, işletme sahibi Ali Çebi ve Avukat Yunsal İlhan ile görüştü. Olumlu bir sonuç alınamayan uzun görüşmenin ardından yetkililer, işletmeye ait olan ve bir kısmında müşterilerin de bulunduğu odaları boşaltarak mühürledi. “Sea Bird” simli işletmenin 19 bungalovu mühürlenirken, restoranı mühürlenmedi. “Sea Bird” isimli işletmenin mühürlenmesinin ardından Çevre Koruma Dairesi yetkilileri Mehmet Ölmez’in işletmeciliğini yaptığı “Livana” isimli işletmeye ait 22 bungalov, duş, tuvalet ve restoranını da mühürledi.

Kaynak Yenidüzen

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Tüm Engellere Rağmen 4 Işletme Mühürlendi
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