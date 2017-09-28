Tuluyhan Uğurlu Büyüledi



Türkiye’nin yetiştirdiği üstün yeteneklerden biri olan Tuluyhan Uğurlu, 4 yaşında keşfedildi ve aynı yıl İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne kabul edildi. 7 yaşında devlet tarafından açılan Harika Çocuklar sınavını kazanarak yurt dışında yüksek müziği eğitimi yapmaya hak kazandı. Lise ve konservatuvarın ardından eğitimini Viyana Müzik Akademisi’nde tamamladı. “İstanbul Kanatlarımın Altında”, “Şehrin Gözyaşları” gibi unutulmaz eserlerin bestecisi ve icracısı olan Uğurlu, Akdeniz Karpaz Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü’nün ortaklaşa düzenlediği “Güneş Ülke Anadolu” isimli piyano resitalini geçen akşam Golden Tulip Otel’de gerçekleştirdi.Müteakibinde ise piyanist Uğurlu, Akdeniz Karpaz Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileriyle “Anadolu ve İlham” temalı bir söyleşi yaptı. Söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı ve profesyonel hayatından örnekler vererek müzik konusunda öğrencilerin ufkunu açtı.