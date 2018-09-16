banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94760
ALTIN
236.500
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0730
EURO
7.1531
Girne’de eroin operasyonu
GİRNE'DE EROİN OPERASYONU
İş yerinde uyuşturucu
İŞ YERİNDE UYUŞTURUCU
Gazimağusa’da intihar
GAZİMAĞUSA’DA İNTİHAR
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Feci kaza: 1 ölü 6 yaralı
Kapat

TÜK’ten Açıklama

“ÜRETİCİLERİMİZİN ELLERİNDE BULUNDURDUKLARI TOHUMLUK MATERYALLERİNİ MUTLAKA MUHAFAZA ETMELERİ GEREKMEKTEDR”

TÜK’ten Açıklama

“ÜRETİCİLERİMİZİN ELLERİNDE BULUNDURDUKLARI TOHUMLUK MATERYALLERİNİ MUTLAKA MUHAFAZA ETMELERİ GEREKMEKTEDR”

16 Eylül 2018 Pazar 10:09
TÜK’ten Açıklama


“ÜRETİCİLERİMİZİN ELLERİNDE BULUNDURDUKLARI TOHUMLUK MATERYALLERİNİ MUTLAKA MUHAFAZA ETMELERİ GEREKMEKTEDİR”

Toprak Ürünleri Kurumu(TÜK), üreticilerin ellerinde bulundurdukları tohumluk arpa materyallerini mutlaka muhafaza etmeleri gerektiğini vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı TÜK’ten yapılan açıklamada, tohumluk materyali arpa ve buğday hazırlanmasına devam edimekte olup, kurak geçen 2017-2018 zahire üretim döneminde üretilen üründen alımı yapılan arpa ve buğdayların selektörlenip, ilaçlanıp tohumluk materyali olarak hazırlanmasına müteakip yaklaşık 4 bin 300 ton tohumluk materyali arpa ile 300 ton tohumluk materyali buğdayın TÜK tarafından piyasaya arz edilmesinin hesaplandığı belirtildi.

Açıklamada, döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle yem hammaddelerinin fiyatlarının artış gösterdiği bu dönemde zahire üreticilerinin ürettikleri ürünlerden tohumluk amaçlı ayırdıkları arpa, buğday, tritikale ve diğer ürünlerini tohumluk materyali olarak muhafaza etmelerinin önem arz ettiği kaydedili.

Açıklamada,“Üreticilerimizin ellerinde bulundurdukları tohumluk materyallerini mutlaka muhafaza etmeleri gerekmektedir. Diğer türlü ülkemizde vuku bulabilecek muhtemel tohumluk materyali noksanlığı nedeniyle zahire üreticilerimiz mağduriyete uğrayabilecektir” ifadelerine yer verildi.
 

Son Güncelleme: 16.09.2018 13:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDP Köy Gezilerine Akova İle Devam Etti
YDP Köy Gezilerine Akova İle Devam Etti
"Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru" köşesi yarın gazeteniz Kıbrıs Manşet'de...
"Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru" köşesi yarın gazeteniz Kıbrıs Manşet'de...
KIBTES, Eğitim Bakanlığını Eleştirdi
KIBTES, Eğitim Bakanlığını Eleştirdi
Ziraat Mühendisleri Odası: “Döviz Kurundaki Artış Üretimle Tüketimi Tehdit Ediyor”
Ziraat Mühendisleri Odası: “Döviz Kurundaki Artış Üretimle Tüketimi Tehdit Ediyor”
PGM Trafik Müdürlüğü Yeni Eğitim Yılı İçin Uyarılarda Bulundu
PGM Trafik Müdürlüğü Yeni Eğitim Yılı İçin Uyarılarda Bulundu
KTÖS Okullardaki Sorunları Anlatacak
KTÖS Okullardaki Sorunları Anlatacak
BKP Kadın Meclisi'nden Özyiğit’e Din Dersi Eleştirisi...
BKP Kadın Meclisi'nden Özyiğit’e Din Dersi Eleştirisi...
Kamuda Kış Mesaisi Yarın Başlıyor
Kamuda Kış Mesaisi Yarın Başlıyor
İlköğretimde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yarın Başlıyor
İlköğretimde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yarın Başlıyor
Girne-Güzelyurt Anayolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
Girne-Güzelyurt Anayolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim