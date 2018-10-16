Tüketiciyi mağdur eden marketler teşhir edilecek...

Tüketiciler Derneği, döviz kurlarına bağlı olarak enflasyonda % 20 düşüş olmasına rağmen piyasada fiyatlarını aşağıya çekmeyen ve tüketicileri mağdur eden market ve onların toptancılarını “Kara Liste” kapsamında teşhir edeceğini ve boykot uygulayacağını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, “Enflasyonun körüklediği fahiş fiyatların altında ezilmekte olan tüketicilere vefasızlık gösteren marketlere ve toptancılara karşı derneğimiz kayıtsız kalmayacaktır” denildi.

