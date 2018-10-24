Tüketicinin görmek istediği tablo Doğru Öz market'de

TÜKETİCİNİN GÖRMEK İSTEDİĞİ TABLO DOĞRU ÖZ MARKET'DE

Ergün YAHAT

Ülkemizde bir iki ay öncesi döviz kurunun yükselmesinden dolayı hemen hemen iğneden ipliğe zamlar olmuş, vatandaş iyice bunalmıştı son günlerde döviz kurunun düşmesinden dolayı bazı tüccarlar fiyatlarına indirime gidince bazı marketler fiyatları aşağı doğru çekmeye başladı Gazimağusa maraş bölgesinde bulunan Doğru Öz market de gerek devletin KDV fiyatlarını aşağı çekmesi gerekse döviz kurunun düşmesinden sonrada fiyatlarını aşağı çeken marketler arasında oldu. Bu tüketiciyi memnun ederken acaba Tüp gaz fiyatında indirime gidilecekmi merak konusu oldu..