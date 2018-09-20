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“Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname” Çıkarıldı

KALİTE VE FİYAT DENETİM MEMURLARINA REKABET KURULU’NA VE MALİYE BAKANLIĞI’NA BAŞVURU YETKİSİ VERİLDİ

“Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname” Çıkarıldı

KALİTE VE FİYAT DENETİM MEMURLARINA REKABET KURULU’NA VE MALİYE BAKANLIĞI’NA BAŞVURU YETKİSİ VERİLDİ

20 Eylül 2018 Perşembe 06:47
“Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname” Çıkarıldı

KALİTE VE FİYAT DENETİM MEMURLARINA REKABET KURULU’NA VE MALİYE BAKANLIĞI’NA BAŞVURU YETKİSİ VERİLDİ


Bakanlar Kurulu “Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunması İçin Yasa Gücünde Kararname” çıkardı. Kararname, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Kararname, kalite ve fiyat denetim memurlarına bir takım yetkiler vermek amacıyla hazırlandı.


Hükümetin, Anayasa’nın 112’nci maddesi uyarınca hazırlayıp onayladığı “Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunması İçin Yasa Gücünde Kararname”nin amacı şöyle ifade edildi:


“Döviz kurlarında dalgalanmanın yaşandığı bu dönemde, tüketicilerin normalin üstündeki fiyat artışları dolayısıyla ekonomik açıdan daha da zor koşullarla karşı karşıya kalmasını önlemek amacıyla, Ekonomi Bakanlığı tarafından atanan ve Tüketicileri Koruma Yasası'nın 26'ncı maddesi uyarınca, bu Yasa kapsamına giren konularda ithalatçı, üretici ve satıcılardan her tülü bilgi ve belgenin birer kopyasını alma yetkisi bulunan Kalite ve Fiyat Denetim memurlarına, fahiş fiyat ve/veya haksız ticaret koşullarının uygulandığı konusunda şüphe uyandıracak verilere ulaşmaları halinde, ellerindeki verileri de dosyalamak suretiyle Rekabet Yasası'nın hakim durumun kötüye kullanılması konusunda denetim yapma ve karar üretme yetkisine sahip olan Rekabet Kurulu'na başvuru ve verilerin vergi hesaplamalarına esas teşkil etmesinin sağlanması amacıyla Maliye Bakanlığı'na bildirim yetkisi vermek.”
 


Son Güncelleme: 20.09.2018 09:54
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