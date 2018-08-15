Tüketiciler Konfederasyonu’ndan Hükümete Eleştiri

Lefkoşa, 15 Ağustos 18 /(.): Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, hükümetin döviz artışından en fazla olumsuz etkilenen dövizle borçlanan tüketiciler için hiçbir önlem almadığını savunarak, hükümeti kınadığını açıkladı.

Lefkoşa, 15 Ağustos 18 /(.): Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, hükümetin döviz artışından en fazla olumsuz etkilenen dövizle borçlanan tüketiciler için hiçbir önlem almadığını savunarak, hükümeti kınadığını açıkladı.





Konfedersyon Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, yüksek kur farkının mali yükünü ikiye katlayan TL’deki değer kaybının faturasının dövizzedelere ödettirilmesinin devletin sosyal adalet ilkesine ve hükümet etme sorumluluğuna aykırı olduğunu belirtti.





TL’deki yüksek kur farkının tüketiciye getirdiği mali yükün fon katkısı ile paylaşması için hükümete çağrı yapan Işık, hükümetin dövizle borçlanan mağdur tüketicilerin ek mali yükünü karşılamak amacıyla bankalardan almakta olduğu %15 oranında mevduat faiz stopaj vergisini ve %3 oranında BSİ vergisini kaldırması ve sabit kur uygulaması gerektiğini kaydetti.





Işık, dövizzedelere örgütlenmek üzere Tüketiciler Derneği ile temasa geçme çağrısı yaptı

(YIL/ŞEB)







