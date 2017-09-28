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28 Eylül 2017 Perşembe 14:57

Tüketiciler Derneğinden Arpa Zammına Tepki…

Tüketiciler Deneği arpa fiyatına yapılan 5 kuruşluk zammın faturasının tüketiciye kesileceğini ileri sürerek, zammı protesto etti.

Tüketiciler Derneğinden Arpa Zammına Tepki…
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YILMAZ IŞIK: “ZAMMIN FATURASI TÜKETİCİYE KESİLECEK”

Lefkoşa, 28 Eylül 17 : Tüketiciler Deneği arpa fiyatına yapılan 5 kuruşluk zammın faturasının tüketiciye kesileceğini ileri sürerek, zammı protesto etti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yaptığı yazılı açıklamada, zammın geri alınması için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na çağrı yaptı.

Başta süt ve et gibi temel tüketim maddelerinde zincirleme fiyat artışı getirecek olan bu zammın ne çiftçiye ne hayvancıya ne de tüketiciye yararı olduğunu savunan Işık, Bakanlar Kurulunca onaylanan fiyatların enflasyonist ekonomiyi körükleyen siyasi rantın bir sonucu olduğunu ifade etti.

Yılmaz Işık, zaire fiyatlarının serbest piyasa ve rekabet kurallarına ve koşullarına göre belirlenebilmesi için Tüketiciler Derneği’nin Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) gerçek sahibi üreticilere devredilmesini talep ettiğini ve Tarım Bakanlığının bu konudaki politikasını desteklediğini sözlerine ekledi.

(RU/ŞEB)

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